【顧德投顧】半導體大廠財報不佳,半導體產業現危機,電子股當心

◆盤勢分析

下周六台灣將舉行縣市長選舉, 本周美股一度重挫, 但是台股強勢開低走高, 可能原因就是中美關係改善, 但是關於中美關係以及貿易戰的消息多空分歧, 雖然有劉鶴與美國財務部長通電, 但是後面副總統彭斯大力抨擊中國大陸, 多方面要求中國大陸改善智財權, 南海航行, 開放市場, 干擾其他國家內政, 但是這些已經過度干擾中國內政, 即使在貿易的部分, 美國也表示相關項目多達 142 項, 雙方難以在月底前川習會達成協議, 更可能拖到明年年初, 而且一旦超過明年, 美國對於第二波貿易戰的關稅就會提升到 25%, 雙方貿易停滯, 甚至通貨膨脹將更加嚴重, 聯準會升息, 及需求下滑都會出現, 這種由供給傳出來的通膨, 很容易變成停滯型通膨, 對於台股這種主要結構是科技股的股市, 受傷會特別嚴重, 所以投資朋友對於台股要特別注意

就算貿易戰還沒全面開始, 但是今天早上輝達與應用材料都出現很差的財務表現, 導致他們盤後大跌, 所以對於半導體的需求, 大家千萬要小心, 貿易戰看來持續下去的機率很高, 所以投資朋友最好加入我們, 跟我們一起放空偏空產業

王閔生 分析師

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