【華冠投顧】加權指數，上攻氣勢漸展現，鎖定低位區蓄勢上攻之標的！

周四，美聯儲主席鮑威爾表示，我們的職責是對國會負責。國會指派給我們的工作是，追求物價與就業的穩定。日前，川普對美聯儲加息之緊縮政策，給予嚴厲的抨擊。而美聯儲面對川普的批評，似乎也『老神在在』不為所動，預計在 2018 年底前，將再次的啟動加息。這也帶動美元持續維持強勢，12 美元指數，多市架構未變，短期下方 96.54-96.14 支撐區仍有止住跌勢之機。

而美股也依然處在多市格局之中，近期之回檔也僅以修正波視之。12 道瓊，如昨日之預期來到支撐區止住了跌勢，昨日之述『下方注意 25066-24680 之支撐區，來到此區，後續仍有再次大幅彈升之機。』今日可注意下方 25033-24705 支撐區間，上方反壓區 25366-25549 若被站上則向上續航力增。

11 加權，下方暫觀測 9774-9678 之支撐區間，上方 9959-10010 之反壓區間，若再次被站上，則具有更上一層樓之續航力。因此，後市擔綱要角之大型權值股，如，台積電、鴻海，短期內將有往上攻堅之機，可持續鎖定這些個股。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2492 華新科：看多！第三季 EPS 高達 18.95 元，前 10 月每股稅後純益達 35.52 元，本益比低於 5 倍。依據技術面來看，於低檔已有打底完成之雛形，目前往上揚升，進入主升段之氣勢漸漸顯現，近期可鎖定下方 156.0-149.0 支撐區。

1102 亞泥：看多！本益比僅 10 倍，目前處於低位區，具向上攻堅之氣勢，見下圖。

1536 和大：看多！於低位區，短期具蓄勢待發之姿。

2330 台積電：看多！107 年前三季 EPS 9.69 元，本益比 16 倍。技術面來看，目前已初具大幅彈升之雛形，依據推估價差，上方初步目標上看 246.0-250.0 之區間。

4739 康普：看多！ 初具底部即將完成之雛形，83.80-80.00 支撐區可留意。