航空雙雄長榮航、華航前三季EPS為1.36元、0.23元 Q4貨運表現仍佳

航空雙雄長榮航 (2618) 及華航 (2610) 第三季及前三季獲利出爐，其中第三季受到油價上漲影響成本等因素，航空雙雄獲利皆較去年同期下滑，不過前三季獲利皆較去年同期成長；其中長榮航第三季每股盈餘(EPS)0.6 元，低於去年同期的 1.03 元，累計前三季 EPS1.36 元，優於去年同期的 1.22 元；至於華航第三季每股盈餘(EPS)0.2 元，低於去年同期的 0.54 元，累計前三季 EPS 0.23 元，優於去年同期的 0.17 元。由於近期油價下跌，成本壓力舒緩，加上美中貿易戰業者提前拉貨效應，有利航空雙雄第四季貨運業績表現。長榮航空前三季累計營收 1348.12 億元，營業毛利 173.25 億元，毛利率 12.85%，營益率 5.93%，本期淨利 65.92 億元，合併稅後盈餘 59.81 億元，年增率 11.44%，EPS 1.36 元。



華航前三季累計營收 1262.07 億元，營業毛利 130.63 億元，毛利率 10.35%，營益率 2.45%，本期淨利 16.29 億元，合併稅後盈餘 12.69 億元，年增率 33.27%，EPS 0.23 元。



長榮航空近期迎接 787 新機，初期投入台北 - 香港航線，之後也將投入台北 - 東京及台北 - 大阪航線；而長榮航日前也在國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 公佈的最佳航空公司大獎 (Airline Excellence Awards) 評選結果中，獲得「全球十大最佳航空公司–第八名(World’s Top Ten Airlines – No.8)」以及「亞太區最佳長程線航空公司(Best Long-Haul Airline Asia/Pacific)」兩項獎項。

