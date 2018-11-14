長榮航獲獎不斷 續獲全球前十大航空肯定

國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 公布最佳航空公司大獎 (Airline Excellence Awards) 評選結果，長榮航 (2618-TW) 獲「全球十大最佳航空公司–第八名」和「亞太區最佳長程線航空公司」兩項殊榮。

長榮航總經理孫嘉明表示，今年開始引進波音 787 夢幻客機，將會推出更多創新的服務，讓旅客搭乘時都能有滿滿的微笑。

長榮航各項優異的飛航表現深獲各界肯定，今年初再次獲得 AirlineRatings 評選「全球二十大最安全航空公司」，TripAdvisor 頒發「全球十大最佳航空公司 - 第五名」、「亞洲地區十大航空公司」等 5 個獎項，以及 SKYTRAX「五星級航空」、「全球十大最佳航空公司 - 第五名」和「全球最佳機場服務 - 第一名」。

AirlineRatings.com 以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球超過 435 家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙和經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出全球十大最佳航空公司。