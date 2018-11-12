華航攜手富邦產險 啟動快捷理賠服務

富邦產險與中華航空 (2610) 攜手合作，宣布自即日起凡搭乘華航國際航線的旅客，在投保富邦產險旅遊不便險時提供航班資訊與個人資料，當班機延誤達理賠標準，保戶無需主動申請理賠，理賠金即自動匯入指定帳戶。富邦產險表示，今年 5 月推出的班機延誤險快捷理賠服務大受好評，只要客戶同意使用快捷理賠服務，富邦產險將主動通知符合理賠條件的客戶；該服務累計至今，共主動通知保戶近 5,000 件。此次金融保險業與航空業的異業結盟，串接航空公司航班資訊與保險公司理賠系統，保戶不再需要主動進行理賠申請，可讓更多客戶享受快捷便利的理賠服務。



富邦產險進一步說明，出國旅遊民眾害怕遇到的許多風險，幾乎都在旅遊不便險的保障範圍內，包含因班機誤點、取消，導致後續行程延誤，或是發生行李遺失或是行李遭摔壞等情形，一旦達到理賠門檻，都可以藉由投保旅遊不便險將損失轉嫁給保險公司，是向產險公司投保旅平險極重要的項目。