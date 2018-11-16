智冠旗下事業體動能強勁 明年營運可望優於今年

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (16) 日召開業績說明會，智冠指出，第 4 季整體營運預期將優於第 3 季，有機會挑戰今年單季新高，網路行銷事業群第 3 季已貢獻智冠整體營收逾 10%，後市發展相當看好，未來可能啟動併購或走入資本市場。金融科技事業群明年上半年虧損幅度將大幅縮小，下半年就可望接近損平。整體而言，明年展望將相對今年樂觀。

數位遊戲事業群部分，智冠總經理鍾興博表示，旗下遊戲研發商中華網龍 (3083-TW) 繼 9 月底推出《吞食天地 M》創佳績後，12 月底將再推出回合戰鬥卡牌遊戲《銀之鑰》，明年上半年預計推出《戀愛盒子 M》、下半年推出《黃易 M》，2020 年也規劃推出《天子傳奇 M》及《中華英雄 M》，均為端遊時代熱門 IP，會員數最多上看 600 萬人，手遊上線後，可望以端遊時代的玩家基礎推升營運動能。

除自製手遊外，在 IP 授權部分，鍾興博指出，網龍 IP《武林群俠傳》與智樂堂 IP《炎龍騎士團》都將授權研發商開發手遊，屆時將在中國先上市。此外，目前也有其他 IP 授權計畫，包括《黃易群俠傳》授權給暢遊、《尋秦記》授權給阿里巴巴、《吞食天地》授權給英雄互娛等。

此外，負責遊戲美術設計代工的智樂堂，鍾興博表示，今年已取得韓國 2 家、日本 3 家遊戲大廠大型美術合作訂單，目前在台灣與中國的合作廠商也超過 10 家。

網路行銷事業群方面，鍾興博表示，第 3 季該部門營收已達 5 億元，貢獻智冠整體營收逾 10%，而網路行銷市場規模達 330 億元，若持續強化服務，市場想像空間可期，對團隊後市發展相當看好，未來也可能啟動併購或走入資本市場。

金融科技事業群部分，鍾興博指出，由於電子支付市場百家爭鳴，甚至台灣大車隊、全聯等擁有龐大會員基礎的廠商，也要著手建置自己的支付系統，為在激烈的環境下生存，去年做了智冠成立 30 年來最重大的決定，就是合併藍新科技，必須快速將代收代付的服務建立起來，達到經濟規模，來協助電子支付業務發展，才得以在市場上存活。

鍾興博表示，2016 年金流交易規模為 64 億元，去年合併藍新科技後，藍新集團加上智冠集團交易規模共達 270 億元，今年換股整合效益漸顯，藍新金融科技事業交易規模預估 350 億元，預期達到 450 億元就可望接近損平，他並說，明年上半年藍新金融科技事業群虧損幅度將大幅縮小，下半年就可望接近損平。

展望本季，鍾興博表示，《吞食天地 M》將於第 4 季完整貢獻營收，毛利表現將會更佳，雖然遊戲簽約金成本的攤提仍存在，但第 4 季不會有網路媒體事業營收貢獻較低的情形發生，整體營運有機會優於第 3 季，挑戰今年營運新高。法人預估，智冠全年每股純益可望上看 3 元。

展望明年，鍾興博指出，除《吞食天地 M》可望持續貢獻營收外，其他事業體營運也可望轉盈，明年展望將較今年樂觀。