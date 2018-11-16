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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
3037   欣興                    6900     10501    2330   台積電                 -7261     -1023  
2409   友達                    6107     40106    1402   遠東新                 -6523     -7058  
2002   中鋼                    2772       567    00677U 富邦VIX                -4553         0  
00633L 富邦上証正2             2608         0    2337   旺宏                   -3585    -15294  
2892   第一金                  2440      5614    2323   中環                   -3018     12986  
2371   大同                    2235     13247    00637L 元大滬深300正2         -2921         0  
3481   群創                    1578     36647    2377   微星                   -2496     -2936  
2891   中信金                  1558     -5865    2303   聯電                   -2402    -45871  
1319   東陽                    1486      1670    2498   宏達電                 -1707      3981  
00631L 元大台灣50正2           1378         0    1314   中石化                 -1389     -9658  
1605   華新                    1268      1537    3576   新日光                 -1142     -3700  
4958   臻鼎-KY                 1216      4176    2408   南亞科                 -1051      6491  
00736  國泰新興市場            1180         2    2317   鴻海                   -1049     -7453  
2344   華邦電                  1180      2935    2454   聯發科                  -995      1496  
00639  富邦深100               1169      4784    5876   上海商銀                -919     -1421  
00651R FH香港反1               1052         0    8150   南茂                    -861      5210  
00632R 元大台灣50反1            923         0    1504   東元                    -794    -10566  
0050   元大台灣50               841     14940    2356   英業達                  -757     -6488  
2885   元大金                   828      6471    2633   台灣高鐵                -714      7153  
00636  國泰中國A50              735     31165    2412   中華電                  -703     -2230  
2883   開發金                   707     -3347    5469   瀚宇博                  -683      -448  
2880   華南金                   676     -2389    1718   中纖                    -658     -2081  
1102   亞泥                     668     -8006    00673R 元大S&P原油反1          -649         0  
2881   富邦金                   660      9236    2376   技嘉                    -595     -1898  
1101   台泥                     655      2876    006205 富邦上証                -591         0  
2886   兆豐金                   652       947    2392   正崴                    -466      -908  
5880   合庫金                   633      2527    00739  元大MSCI A股            -449     -1955  
00671R 富邦NASDAQ反1            586         0    00683L 元大美元指數正2         -442         0  
00692  富邦公司治理             585      3571    2617   台航                    -442     -1178  
6176   瑞儀                     569      6559    2354   鴻準                    -441      -724  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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