◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3037 欣興 6900 10501 2330 台積電 -7261 -1023 2409 友達 6107 40106 1402 遠東新 -6523 -7058 2002 中鋼 2772 567 00677U 富邦VIX -4553 0 00633L 富邦上証正2 2608 0 2337 旺宏 -3585 -15294 2892 第一金 2440 5614 2323 中環 -3018 12986 2371 大同 2235 13247 00637L 元大滬深300正2 -2921 0 3481 群創 1578 36647 2377 微星 -2496 -2936 2891 中信金 1558 -5865 2303 聯電 -2402 -45871 1319 東陽 1486 1670 2498 宏達電 -1707 3981 00631L 元大台灣50正2 1378 0 1314 中石化 -1389 -9658 1605 華新 1268 1537 3576 新日光 -1142 -3700 4958 臻鼎-KY 1216 4176 2408 南亞科 -1051 6491 00736 國泰新興市場 1180 2 2317 鴻海 -1049 -7453 2344 華邦電 1180 2935 2454 聯發科 -995 1496 00639 富邦深100 1169 4784 5876 上海商銀 -919 -1421 00651R FH香港反1 1052 0 8150 南茂 -861 5210 00632R 元大台灣50反1 923 0 1504 東元 -794 -10566 0050 元大台灣50 841 14940 2356 英業達 -757 -6488 2885 元大金 828 6471 2633 台灣高鐵 -714 7153 00636 國泰中國A50 735 31165 2412 中華電 -703 -2230 2883 開發金 707 -3347 5469 瀚宇博 -683 -448 2880 華南金 676 -2389 1718 中纖 -658 -2081 1102 亞泥 668 -8006 00673R 元大S&P原油反1 -649 0 2881 富邦金 660 9236 2376 技嘉 -595 -1898 1101 台泥 655 2876 006205 富邦上証 -591 0 2886 兆豐金 652 947 2392 正崴 -466 -908 5880 合庫金 633 2527 00739 元大MSCI A股 -449 -1955 00671R 富邦NASDAQ反1 586 0 00683L 元大美元指數正2 -442 0 00692 富邦公司治理 585 3571 2617 台航 -442 -1178 6176 瑞儀 569 6559 2354 鴻準 -441 -724 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股