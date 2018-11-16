〈APG初評出爐〉評鑑團肯定台灣明顯進步 行政院對升級「高度期待、審慎樂觀」

鉅亨網記者陳慧菱 台北 2018年11月16號15點0分

亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期二週的實地相互評鑑今 (16) 日順利結束，評鑑團的評鑑報告雖未正式出爐，但是評鑑團率先提出初步評鑑，相當肯定我國這兩年來在政府高層支持及公私部門的通力合作下，台灣有明顯的進步。至於是否有信心可升等為「一般追蹤」？行政院政務委員羅秉成表示，「高度期待、審慎樂觀。」

我國去年 7 月成功脫離「過渡追蹤名單」，此次的相互評鑑相當於「補考」，我國以爭取「一般追蹤」為目標。APG 對台灣洗錢防制大考 11 月 5 日登場至今天順利閉幕，此次評鑑團 9 人來台，由亞太防制洗錢組織秘書處及美國、南韓、印尼、巴基斯坦、泰國、埃及等國代表共同組成。

行政院政務委員羅秉成引述評鑑團長 David Shannon 提到，評鑑團成員討論到今天凌晨三點才完成初評，對於台灣此次的表現令人印象深刻，這 12 天以來，評鑑面談場次達近百場、2000 多人次參與，會議的質跟量都是亞太區的歷史新高，評鑑團肯定在政府高度支持下，國家的跨部門協調機制運作良好，特別是行政院新成立的「洗錢防制辦公室」展現出色協調能力，也有權責機關及私部門的充分參與和努力。

David 表示，評鑑團也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及資恐機制。其中，包括在請求及提供國際合作方面具有多樣性，與多方合作夥伴簽署合作備忘錄、並且派駐許多據點之駐外法務秘書或警察聯絡官等進行情資交換，展現出相當成效，金融情報中心發揮優勢效能，且資恐協調機制健全，尤其，行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源，非金融產業包括律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等在洗錢 / 資恐之工作推動上有進展良好。

然而，評鑑團也指出部分缺失，評鑑團也指出部分缺失，包括：一、目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵；二、需再強化以風險為本的管理；三、金融監理應深化境外金融中心 OBU 的查核機制；四、強化法人及實質受益人透明度；五、洗錢犯罪裁判刑期偏輕而不具勸阻性；六、反武擴之法令尚有缺失等。

羅秉成表示，這次的評鑑不是結束，還只是在一半，我國會加速改進今天評鑑團初評所列的缺失，待明 (2019) 年 1 月下旬左右，評鑑報告會出爐，而明年 3 月 18 日至 21 日評鑑團再度來台進行「面對面複審會議」時，屆時我國可以就初評報告結果，如果認為改進後有進步性成績，可以爭取「加分」，最終報告將在明年 7 月間 APG 正式大會通過才定案。