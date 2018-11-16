光聖Q3本業獲利跳升 Q4營收看增 明年營收年增率拚雙位數

光通訊模組廠光聖 (6442) 受惠產品組合改善、生產效率提升，第三季營業淨利較上季大增近十倍，雖匯兌利益縮水，EPS 仍達 1.03 元，累計前三季獲利年增 1.6 倍，EPS 為 1.53 元。光聖 10 月營收 3.22 億元，創下近二年新高，預估第四季營收續增溫突破 8 億元，明年在 10G PON 及資料中心 100G 等新產品推波下，營收將重回正成長，年增率挑戰雙位數。考量中國光通訊市場不佳，光聖將主力市場轉向歐洲，接單逐步回穩，而兩大 RF 客戶訂單也從 5 月起開始回升，推波第三季合併營收 7.67 億元，季增 12.22%。隨著產品組合改善，中國子公司生產效率提升，及匯率相對較佳，毛利率從前一季的 15.17% 提升至 19.67%，增加 4.57 個百分點。雖匯兌利益縮水，稅後淨利仍達 6700 萬元，EPS 1.03 元，與前一季相當。累計前三季獲利年增 1.6 倍，EPS 為 1.53 元。



光聖表示，10 月營收衝上 3.22 億元，創下近二年新高，年增率高達 62.27%，主要係 RF 集中出貨拉動。目前 RF 連接器、光通訊的營收占比約五比五，第四季 RF 連接器訂單可望優於前一季，光通月營收貢獻也維持在 1 億元之上。兩大產品線 11、12 月訂單持穩。



法人則預估，隨著 10G PON 出貨增溫，資料中心 100G 在年底前小量出貨，名年出貨量進一步放，第四季營收有機會突破 8 億元，全年營收 28 億元，EPS 上看 2.3~2.5 元。明年在 10G PON 及資料中心 100G 等新產品推波下，營收將重回正成長，年增率挑戰雙位數。

