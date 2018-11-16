〈新股快遞〉阿里巴巴追加投資寶寶樹 保持全球發售後近1成股權

據市場消息透露，大陸母嬰社群龍頭寶寶樹 (1761-HK) 戰略股東阿里巴巴 (BABA-US) 已經通過內部程式執行反攤薄權，下單約綠鞋 (超額配售權) 前發行規模的 9.9%，認購金額約 2160 萬至 2800 萬美元 (約港幣 1.69 億至 2.19 億元)，保持全球發售後在寶寶樹的近 1 成持股比例。

寶寶樹本週二 (20 日) 正式通過港交所上市聆訊，週四 (15 日) 起招股，發行約 2.5 億股，招股價介於每股港幣 6.8 元至港幣 8.8 元，每手 500 股，入場費港幣 4444.34 元，集資最多港幣 22 億元，較原先目標集資 8 億至 10 億美元 (約港幣 62.4 億至港幣 78 億元) 大減逾 7 成。預料 11 月 27 日上市。

新版招股文件顯示，寶寶樹 2018 年上半年總收入人民幣 4.1 億元，年增 12.6%；2018 年上半年毛利達 76.8%。帳面虧損擴大至人民幣 21 億元，經調整後淨利超過人民幣 1.2 億元。主要是受近年公司融資估值不斷升高帶來的「可轉換可贖回優先股」產生的大額公允價值虧損。上市後第一年優先股將自動轉為普通股。

新版招股文件還披露，除了股權投資，寶寶樹與淘寶 (中國) 軟體有限公司訂立戰略合作協定，雙方未來將在電商、廣告、C2M、知識付費及其他潛在業務領域開展合作，該協議為期 5 年。

寶寶樹首次公開募股前，其創始人王懷南家族持股 26.09% 股權，為最大股東；復星集團旗下持有 24.84% 股權，為第二大股東；第三大股東好未來，持股 10.18%，阿里巴巴持有 9.9% 股權，為第四大股東，聚美優品持有 3.33% 股權。