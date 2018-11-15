〈新股快遞〉寶寶樹今起招股 入場費4444元 集資額大砍7成

大陸母嬰社群龍頭寶寶樹 (1761-HK) 今(15)日起招股，發行約 2.5 億股，招股價介乎每股港幣 6.8 元至港幣 8.8 元，每手 500 股，入場費港幣 4444.34 元，集資最多港幣 22 億元，較原先目標集資 8 億至 10 億美元 (約港幣 62.4 億至港幣 78 億元) 大減逾 7 成。

對於外界關注其集資規模縮水，寶寶樹主席王懷南昨 (14) 日出席招股記者會時表示，上市並非要取得最大的估值，而是一個主動的戰略行為，對品牌和行業作出整合，直言調低估值也不覺是壞事，對中國、互聯網及寶寶樹國際化的未來充滿信心。

被問到集資規模縮小會否影響業務發展，首席財務官徐翀表示，不會對業務發展帶來影響。王懷南補充指，上市後再融資，較在私募市場更為容易。

市場消息指，其國際配售於首日已足額認購。這次發行中 10% 作公開發售，90% 為國際配售，預料 11 月 27 日上市。摩根士丹利、海通國際及招商國際為聯席保薦人。

寶寶樹於 2007 年推出針對年輕家庭的社區平台 babytree.com，主打孕育和兒童發展，亦擁有母嬰產品類電商平台美囤媽媽，於 2017 年有平均 1.39 億 (MAU) 月活躍用戶人數，今年第三季的平均活躍用戶則升至 1.75 億人。

寶寶樹目前 3 大收入來源為廣告佔 32.2%，電商佔 22.2% 及知識付費佔 4.6%，其中電商主要透過旗下直銷平台美團媽媽營運。

於 2017 年及 2018 年上半年，該公司營收分別為人民幣 7.3 億元和人民幣 4.08 億元，淨虧損人民幣 9.11 億元及人民幣 21.75 億元，非國際財務報告準則計量的溢利則為人民幣 1.39 億元及人民幣 1.22 億元。

該公司副總裁魏小巍透露，今年 6 月與阿里巴巴簽約合作營辦電商業務後，在新模式下，剛過去的雙十一銷售額於首 6 小時已超過去年的整體。

他表示，即使經濟不景氣，父母對子女的付出不會減少，因此公司正營運抗周期的業務，對前景抱有信心。據招股書顯示，阿里巴巴透過淘寶中國持股 9.9%。