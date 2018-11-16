花旗客戶調查：因應貿易對立 企業紛紛調整供應鏈

美國銀行集團花旗 (C-US) 表示，由於美國與其貿易夥伴之間進行貿易戰，與他們往來的企業客戶，已開始對其供應鏈進行調整。

花旗在亞洲的財富和貿易解決方案部門對 64 家公司進行了一項意見調查。這些公司是該銀行在該地區最大的貿易客戶之一，包括來自亞洲和歐洲、中東和美洲的其他國家。

該調查於 11 月初進行，調查發現超過一半的公司計劃調整供應鏈，包括轉移生產基地或投資新的供應鏈，以規避美國及其貿易夥伴 (包括中國和歐盟) 的互相加徵的額外關稅。

供應鏈是公司與其供應商之間的網絡，用於生產和分銷產品。

花旗不願透露這些企業及其具體計劃的內容，但表示他們的一些客戶正將部分供應鏈網絡轉移到東南亞。近四分之三的受訪公司預計全球貿易緊張局勢將延長，美中之間的對立還將持續一年多。

接受調查的公司中有一半表示他們的供應鏈已經受到關稅的影響，而另一半則預計影響會在明年出現。

花旗亞太區資金和貿易解決方案負責人 Rajesh Mehta 在聲明中表示，「這項客戶調查強化了企業如何積極主動地適應貿易緊張局勢的作法。」

隨著全球貿易緊張局勢升級，全球越來越多的企業決定調整生產網絡。

哈雷機車 (Harley-Davidson) (HOG-US) 於 6 月宣布，輸往歐盟市場的重機生產線將從美國轉移到其他境外地區。這家美國機製造商估計，歐盟對美國進口產品的報復性關稅將使該公司每年損失 9000 萬至 1 億美元。

在亞洲，中國企業也開始感受到緊張局勢升級帶來的壓力，各種媒體報導指出企業將工廠從中國轉移到其他低成本地區，像是東南亞地區。

花旗表示，由於中國與美國之間的緊張關係可能會減少商業活動，因此向東南亞轉移導致亞洲內部貿易增加。該地區貿易活動的擴大推動該銀行今年與亞洲內部貿易相關的營收增加 20% 以上。

這種成長有助於花旗的全球財富和貿易解決方案部門在今年 7 月至 9 月連續第 19 季出現成長，同比成長 4% 至 23 億美元。

花旗的財富和貿易解決方案部門是該行法人客戶中最大的收入來源之一，業務內容包括企業和投資銀行、市場和私人銀行。