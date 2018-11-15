花旗：美國小型股的陣痛期才剛開始

《彭博社》報導，花旗集團的數據顯示，今年大部分時間未受到貿易戰影響的小型股，現在可能由於利率上升而陷入困境，且未來將面對更多挑戰。



小型股羅素 2000 指數週三 (14 日) 下跌 0.81%，報 1502.51 點，連續 5 天走跌，比 8 月時的高峰低上 14%，為大盤標普 500 指數跌幅的兩倍。與今年前 8 個月的情況有所不同，當時小型股漲幅比大盤多出近 5%。

羅素 2000 指數日線走勢圖

花旗集團表示，基本面對小型公司來說是不利的，小型股的營收預測下調程度比大型股更大，且因小型股的槓桿率較高，在利率上升時較為脆弱。



花旗的美國首席股票策略師 Tobias Levkovich 指出，小型股的弱勢為合理的，他們認為，短期內不會出現使羅素 2000 指數表現比標普 500 指數好的變化。

美國銀行對小型股持謹慎看法，因許多小型股的營收預測遭分析師下調，同一時間，公司給出的財測也不理想。今年大部分的時間，許多人士認為小型股可以隔絕全球動盪，給予良好報酬，因小型股的營收主要來自美國國內，將較不受貿易戰影響，花旗和美銀對此觀點表示懷疑。



花旗集團公佈的數據顯示，羅素 2000 指數公司在北美地區的銷售占比為 75%，標普 500 公司的比例則落於 72% 至 73% 範圍，兩者相差不大。



在此營收季，小型公司對貿易戰展現出相同的焦慮，美國銀行研讀小型公司的財報會議，發現小型公司和大型公司幾乎皆有提到「關稅」這個詞。美銀的股票和量化策略主管 Savita Subramanian 週一在報告中寫道：「關於關稅 / 貿易的擔憂，仍然在普遍存在。」