美國經濟降溫的11個信號 下一輪衰退或比2008年更糟？

多種跡象顯示，美國經濟正朝著不利的方向前進。

美股暴跌、房屋銷售大幅下滑、汽車銷量驟降、零售業「末日」升級、中產階級規模繼續萎縮…… 市場對美國經濟的樂觀情緒正在快速消退。

美國財經部落格 The Economic Collapse 的獨立分析師、經濟學家 Michael Snyder 撰文，列舉了顯示美國經濟開始大幅放緩的 11 個跡象。

1# 石油需求正在下滑。

當經濟活動增加時，對石油的需求就會增加，石油價格也會上升；當經濟活動放緩時，對石油的需求就會減少，石油價格也會隨之下降。後者也是為什麼現在石油價格正在發生變化的原因。

13 日，美油盤中暴跌 8.5%，刷新日低至 54.77 美元 / 桶，創逾三年最大單日跌幅；布油盤中跌約 7.7%，刷新日低至 64.66 美元 / 桶。至此，美油已連續下跌 12 天，這是自 1983 年 3 月期貨交易開始以來的最長跌幅。

2# 一項新的民意調查發現，只有 13% 的美國人計劃明年買一套房子。

實際上，這個數字已經連續下降了三個季度，在過去的 12 個月裡，差不多跌了 50% 以上。

3# 隨著市場資金的「乾涸」，美國的待售房屋庫存不斷飆升。

西北多重上市服務公司（Northwest Multiple Listing Service）最新公布的數據顯示，與去年相比，今年 10 月全美單戶住宅和共管公寓的庫存年增率分別飆升 86% 和 188%。這是網路泡沫破裂時期以來最大規模的年增率增長。這不禁引發市場對房地產行業是否即將破產的擔憂。

4# 全美「最火樓市」加州的房價正像 2008 年一樣直線下跌。

5# 根據美國銀行的最新調查，當前全球基金經理的市場情緒是自 2008 年金融危機以來最悲觀的。

調查顯示，44% 的基金經理預計明年全球經濟增長將放緩，這是自 2008 年 11 月以來最糟糕的前景預期。

6# 美國的零售業「末日」繼續加速。

彭博社近日一篇報導稱，美國各地購物中心的情況越來越糟，百年老店西爾斯甚至都破產倒閉，一些商場經營者甚至在租約到期之前就把鑰匙交給了貸款人、離開了商鋪。這迫使貸款服務公司要麼嘗試經營這些房產，要麼將其廉價出售。如果他們無力償還債務，商業抵押貸款支持證券的投資者將蒙受損失。

7# 美國與世界其他國家的貿易逆差正在不斷擴大，在 2018 年有望創下歷史最高。

8# 一項新的研究發現，目前 62% 的美國人的工資薪酬不足以維持中產階級的生活方式。

9# 當前，大多數美國人幾乎沒有任何經濟緩衝。最近的一項調查顯示，58% 的美國人的存款不足 1000 美元。

10# 目前，有超過半數的美國兒童生活在接受聯邦政府財政援助的家庭里。

11# 隨著經濟放緩，越來越多的美國人流落街頭。目前有 50 多萬美國人無家可歸，這個數字還在與日俱增。

Snyder 在文中稱，自 2008 年以來，我們從未見過這樣的情況，甚至許多人認為，我們現在面臨的經濟衰退將比十年前更加糟糕。

Snyder 警告稱，不少人認為，華爾街可能將馬上迎來資金的瘋狂撤退，一旦真的如此，實體經濟就會以驚人的速度分崩離析。正如我們在 2008 年看到的那樣，數以百萬計的人在短短幾個月內就失去了工作。這種情況將再次發生，而且將比預期的要快得多。

如果你還沒有為即將到來的危機做好準備，現在是時候這樣做了。市場下跌的時候，速度往往比上漲時要快得多。