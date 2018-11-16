物聯網創新應用大會即將召開 重磅嘉賓分享乾貨

物聯網正掀起各行各業巨變的浪潮，城市演進也在物聯網推動下不斷加速。 2018年是物聯網、智慧城市規模化商用的關鍵一年，也是產業上下游攜手創新、尋求突破的重要元年，如何在不明朗的形式下把握趨勢、推進落地，以實踐經驗為物聯網共贏模式開闢新高地、以科技力量助力智慧城市建設，是產業研究機構和物聯網從業者亟待解答的課題。

立足於破解當前迷局、探求多方共贏新機，由中國信息通信研究院、中國電子學會、惠州市人民政府主辦的“智聯萬物、數創中國”中國國際物聯網創新應用大會將於2018年11月19日，在中國惠州市潼湖科技小鎮內舉辦。本次大會將邀請產業研究頂級大咖、物聯網和智慧城市重磅玩家（涵蓋物聯網底層芯片、網絡層、平台層等領域）、科技革新核心推動者，共話全球物聯網革新風雲、當前智慧城市進展困局、物聯網與行業融合態勢、生態發展破解之道，旨在為國內外物聯網行業提供交流契機，碰撞思想，交互價值，合作共贏。

本次大會將聚焦智慧城市、智能家居、智能製造、跨界投融資、芯片設計、大數據等重點領域，整體議程由一個主論壇和二個分論壇構成。

【圖片1：會議流程】

亮點一：重磅嘉賓陣容，行業年度盛典

物聯網技術、落地、政策、商業模式都在發生著日新月異的變化，如何在巨變中抓住主流趨勢、把握真正價值和機遇？本次大會擬邀請中國科學院院士姚建銓、信通院總工程師余曉暉等深具影響力的權威院士專家，大咖齊聚，把脈物聯網最新態勢、最重要的行業信息、最具前瞻性的獨家思考。

亮點二：落地成果集中展示，以實踐推動物聯網創新

在頂層設計的指導下，物聯網技術與方案的落地還要靠產業鏈上下游機構和企業合力推動。那麼，如今物聯網發展到哪個階段？為傳統行業和消費者帶來哪些變革和利好？智慧城市經過多年發展成果如何？物聯網技術服務商實現了哪些模式創新和商業成功？不妨來總體一覽國內外物聯網企業前沿創新成果。

大會將會優選來自美國、英國、韓國、中東歐的新一代信息技術、智慧醫療、智慧園區、智能製造等領域近20餘項優質項目推介路演。此外，大會還將會邀請數十家國內物聯網領域的代表企業展示其最新的技術產業與創新應用，與全球物聯網創新企業深度交流，收穫實踐經驗和創新思維，取長補短。

亮點三：產業與資本面對面對接

產業交流與合作洽談將會貫穿整個大會，包括現場的圓桌論壇等，除此之外，大會將會特設洽談區，對現場參與路演有意向或者參會者之間有合作意向的都可以進行一對一高效洽談對接，大會通過路演，也將加強投資機構與創新項目的對接。

亮點四：從國內走向國際，全球化已成大勢所趨

大會將會邀請20個國家和地區的100餘位嘉賓，200多家機構與企業參加，500餘位企業高層共聚一堂，不僅方便了物聯網領域的國際交流，也提供了一個綜合了解國內外物聯網市場的平台，便於企業開拓國際市場。

亮點五：物聯網賦能城市建設，碧桂園科技小鎮放大招

大會的舉辦地定於潼湖科技小鎮內。小鎮定位打造世界級物聯網產業平台，並踐行“產城融合”、“智慧城市”以及“產業服務與扶持”的理念。在智慧城市裡面，你不僅可以感受無所不在的技術應用場景，隨處可見的”商機“，還可以見識未來國內規模最大的物聯網產業集群地的雛形。

潼湖科技小鎮智慧城市指揮大廳可視化系統