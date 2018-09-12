橋水基金達里奧：股市上漲空間有限 現在應轉向防守

全球最大的避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里奧 (Ray Dalio) 表示，目前牛市大概只剩 2 年，而且上漲空間有限，投資人應該以防守為主。

達里奧在 2008 年金融海嘯十周年之際，接受外媒訪問。他表示，現金與債券的預期收益，已到達合理水準，反映股市的上行空間有限，未來兩年的投資風險將會上升。而且今年早前在場外的大量現金已經部署完畢，減稅的好處也已經反映結束。

現在是防守的時刻

達里奧說：「無論你的戰略風險是什麼，現在我都會更加防守，而不是更為積極。」

達里奧表示，大體來說，目前約處在整個周期的「第 7 局」，離結束不遠。在這個階段，利率在上升，未來大概只剩 2 年左右時間周期結束。

今年 1 月，達里奧曾經說，「如果你持有現金，你會覺得自己非常愚蠢。」但隨後的 1 月底 2 月初，股市出現了急速修正，人們爭相逃離。達利奧後來表示，這次拋售表明，這一周期比他認為的走得要快一些。

在經濟表現強勁的支撐下，美國股市這波修正後仍在攀升，標準普爾 500 指數等主要指數都在創史上新高，聯準會則準備提高利率。除了 GDP 成長攀升至 4.2% 的多年新高，失業率持續下滑，接近歷史新低水準。

下一場危機可能更難解決

達里奧以 1937 年的情況，類比當前的情勢，人們正進入緊縮周期。

達里奧形容，目前的環境像是 1935-1940 年，而 2008-2009 年危機時期則反映了 1929 - 1932 年大蕭條的開始。如同大蕭條年代一樣，金融危機讓貨幣政策制定者別無選擇，只能印鈔票和購買金融資產，推高這些資產的價格，結果帶來貧富差距擴大。

10 年前的本周，雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 倒閉，掀起股市急殺與經濟衰退危機。

根據達里奧的說法，2008 年經濟衰退的最大教訓，是央行需要密切關注危機爆發前出現的泡沫。他認為，下一場危機不會是場大爆炸式的事件，可能會以緩慢發展的姿態來臨，並會導致更嚴重的社會和政治問題，問題也更難以解決。

達里奧主張，為保持經濟和股市向前發展，聯準會不應該以比市場預期更快的速度來升息。