「川習會」頂多是破冰 陸基金經理：期待實質進展還為時過早

根據《彭博社》報導，美國總統川普和中國國家主席習近平，將於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會見面；對此，中國基金經理多半認為，「川習會」頂多帶來「破冰效果」，但就實質進展而言，還為時過早。

美國商務部長羅斯日前表示，月底的「川習會」，頂多是替未來的貿易談判，達成一個架構協議；美國仍計畫，自 2019 年 1 月 1 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，提高關稅稅率至 25%(原本為 10%)。

前海聯合基金管理公司基金經理 Wang Jing 表示，「川習會」頂多帶來「破冰效果」，但就實質進展而言，還為時過早。

Wang Jing 指出，影響中國股市表現的主要因素，是短期經濟成長與長期政策之間的平衡，貿易戰與美股的影響力，正在下降。

上海白石資產管理董事總經理 Wang Zhihong 稱，「川習會」不會造成太大影響，「市場反應是暫時的，就像美國期中選舉那樣。」

深圳中睿合銀投資管理基金經理 Yang Ziyi 說，別將「川習會」視為機會之窗，此事可能激起「短暫漣漪」，但不會改變市場的風險偏好。

據傳美國財政部長梅努欽與中國副總理劉鶴，上週透過電話，溝通貿易問題，且劉鶴將赴美為「川習會」鋪路。

此外，根據路透社報導，美國政府消息人士稱，北京當局已透過書面資料，回應美方所提的貿易改革要求；外界認為，此舉有助美中展開貿易談判，緩解貿易戰。