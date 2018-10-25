橋水：歐美經濟周期接近尾聲 投資者應該把目光投向亞洲

投資者擔憂全球經濟增長放緩之際，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）聯席首席投資官 Bob Prince 再次發聲。

10 月 24 日周三，Prince 在多倫多舉行的 C4K 投資者大會上表示，隨著歐美經濟周期接近尾聲，投資者應考慮「轉向東方」。

Prince 將中國及其他八個受益於中國企業勞動力外包的國家劃為一個新興亞洲經濟集團，並稱在一年之內，這一集團的經濟規模增量將達到整個墨西哥經濟的水平；五年之內，增量將與日本經濟規模相當；十年之內，增量規模可匹敵歐洲經濟。

作為投資者，你就是在買賣現金流啊，而且是一大筆現金流。

隔夜市場，美股慘遭血洗。標普、道指齊齊回吐年內漲幅，納指暴跌 4.4%，創七年最大單日跌幅。整個十月，曾經風光無限的科技股屢遭重創，帶領股市下跌。

10 月中旬，在接受英國《金融時報》採訪時，Prince 就曾認為，聯準會推進貨幣政策正常化進程已開始對經濟活動構成衝擊，並令金融市場承壓，美國經濟面臨繁榮減速的局面。

在他看來，近期的美國股市動盪代表着今年以來強勁的經濟和企業盈利增長都極有可能觸及頂峰，這是因為整體利率攀升，以及減稅利多效應趨弱。

憂慮美國經濟前景的橋水高管不在少數。

9 月初，橋水創始人達利歐曾在做客 CNBC 時指出，儘管未來幾個月內不會有危機爆發，但下一場衰退並不遙遠。目前，美國經濟擴張正處於第七個年頭，這種狀況還能持續兩年左右。之後，衰退將催生一場更緩慢、更嚴重的危機。

橋水另一位首席投資官 Greg Jensen 也在 6 月份的一篇市場觀察報告中表示，美國經濟正走向擴張周期的尾聲，2019 註定是危險的一年，因此他們幾乎看空一切金融資產。

在這樣的大背景下，外資私募近來卻是頗為看好中國市場，積極在華發行私募基金。橋水自然也不甘人後。

中國證券投資基金業協會備案資訊顯示，10 月 9 日，橋水成立首隻境內私募基金——橋水全天候中國私募投資基金一號，並於 10 月 17 日完成備案，託管人為招商證券。