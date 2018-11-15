鴻海旗下鴻騰前3季獲利1.81億美元 澄清報導虧損為錯誤訊息

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰六零八八精密科技股份有限公司，遭部分媒體報導前三季面臨虧損，對此，公司發布公告澄清，無論第三季或者前三季度累積均為獲利，其中第三季度實現持續經營之利潤約 7390 萬美元、累積前三季利潤約 1.81 億美元，針對報導前三季虧損，實為錯誤訊息。

鴻騰六零八八精密科技股份有限公司關於第三季獲利之聲明全文如下：

本公司留意到近日部分媒體錯誤報導本公司截至 2018 年 9 月 30 日止九個月錄得虧損業績，嚴重誤導投資人。事實上，本公司無論 2018 年第三季或者前三季度累積均為獲利。根據本公司於 2018 年 11 月 13 日刊登的公告內容，本公司於 2018 年第三季度實現持續經營之利潤約 7,390 萬美元，累積 2018 年前三季度實現持續經營之利潤約 1.81 億美元。

至於部分媒體報導提及本公司 2018 年前三季度錄得虧損 107.6 萬美元，有可能係把另一數字 “歸屬於非控股權益之本期利潤（虧損）” 誤植為本公司之利潤數字。該錯誤嚴重誤導投資人，因為該數字並非本公司之利潤或虧損數。本公司為保護股東及投資人，茲嚴正提出澄清，並強烈要求有關媒體在本新聞稿發出後 24 小時內以於原錯誤報導刊登的方式刊登更正啟事。

鑑於該錯誤報導的嚴重性，本公司現請該些媒體嚴正對待，立即更正報導，並請相關媒體切勿持續轉載錯誤報導。如有任何問題，請盡快與本公司 楊宗翰先生 (fit-ir@fit-foxconn.com) 聯絡。本公司亦已委請律師就本事件進行進一步調查，考慮採取後續法律行動。