晶技自結1-10月稅前賺6.18億元 每股稅前盈餘1.99元

石英元件廠晶技 (3042-TW) 雖然 10 月營收僅 7.58 億元，月減 8.6%，年增 2.89%，但公司今 (15) 日公布 10 月稅前盈餘達 9671 萬元，優於 9 月的 9426 萬元，月增 2.6%，較去年同期成長 6.1%；累計前 10 月稅前盈餘約 6.18 億元，每股稅前盈餘約 1.99 元。

晶技前 10 月自給稅前盈餘 6.18 億元，年減 32.3%，主要因為上半年的業續不如預期。

晶技 10 月營收 7.58 億元呈現月衰退，主要是 9 月拉貨潮後，10 月出貨金額較低，不過，晶技主管指出，第 4 季手機及網通應用石英元件出貨量，仍有一定的表現。

晶技 10 月營收 7.58 億元，較 9 月下滑，但仍為今年次高，且比去年同月成長。依目前出貨能見度來看，今年第 4 季營收可望維持持平第 3 季 22.67 億元水準，全年營收將突破 83 億元，但仍較去年同期的 87.82 億元衰退。

晶技最新財顯示，第 3 季營收為 22.67 億元，毛利率 22.651%，季增 0.33 個百分點，年減 1.01 個百分點，稅後純益為 2.42 億元，季增 1.09 倍，年增 6.4%，每股純益 0.78 元，累計前 3 季營收為 59.99 億元，毛利率為 22.37%，年減 2.99 個百分點，稅後純益為 4.41 億元，年減 38.39%，每股純益達 1.43 元。