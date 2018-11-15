兆豐銀備妥百億銀彈 迎接美中貿易戰台商鮭魚返鄉

美中貿易戰讓台商重拾回台設廠意願，看準這波鮭魚返鄉衍生的設廠商機，兆豐銀行今 (15) 日宣布推出「協助工業區及產業園區建廠優惠貸款專案」，首波備妥百億額度提供申請。

美中兩強貿易戰打個不停，短期恐難落幕，不少在大陸設廠生產的台商為避免被貿易戰掃到颱風尾，紛紛興起返台設廠的念頭，銀行看準商機，積極接洽客戶，搶食這波鮭魚回流企金商機。

兆豐銀為迎接這波台商鮭魚返鄉潮，特別鎖定中小型企業，成立專責小組，量身打造符合客戶需求之產品，更下令全國各營業單位企金行銷人員全力拓展業務。

兆豐銀行表示，該專案是針對企業在國內工業區或產業園區購置土地與興建廠所需資金，提供購地與興建廠房貸款，並進一步延伸到廠房興建完成後生產所需的中長期貸款。

兆豐銀表示，貸款期限最長可達 20 年，另外享有 3 年寬限期，透過優惠貸款成數、利率條件，積極協助企業建廠投資。

另外，因應部份園區規定廠房興建完成後才能土地產權移轉的條件，導致業者建廠前無法設定土地擔保，融資不易，也可透過此專案，取得相關融資。

為搶食企金商機，兆豐銀行透過全球金融網 (GEB) 系統，與外匯專業銀行優勢，提供台商供應鏈融資與進出口貿易融資等一條龍服務。