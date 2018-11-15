DRAM價格跌幅恐更劇烈 原廠獲利能力已觸頂

根據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，今年第 3 季 DRAM 產業營收較上季成長 9%，再創歷史新高，惟 10 月 DRAM 合約價已正式走跌，供過於求加上高庫存水位的影響，導致價格跌幅更趨劇烈，原廠獲利能力可能已觸頂，且預期在供給端、通路端、採購端庫存尚未去化完全前，明年第 1 季合約價恐將面臨更大的跌價壓力。

回顧第 3 季，DRAMeXchange 指出，今年第 3 季 DRAM 產業營收較上季成長 9%，再創歷史新高，除繪圖用記憶體受到虛擬挖礦需求驟減與基期太高影響，出現 3% 左右跌幅，及消費性市場應用主流 DDR3 因需求轉弱率先走跌外，其餘主流應用別的記憶體仍維持 0 至 2% 的季漲幅。

DRAMeXchange 表示，由於 DRAM 產能已在下半年陸續開出，第 3 季價格漲幅已近持平，營收成長主要來自位元出貨量的提升。

展望第四季，10 月 DRAM 合約價已正式走跌，供過於求加上高庫存水位的影響，導致價格跌幅更趨劇烈，預期在供給端、通路端、採購端庫存尚未去化完全前，明年第 1 季合約價恐將面臨更大的跌價壓力。

從營收角度觀察，DRAMeXchange 指出，在產業邁向反轉之際，小廠受到的衝擊較龍頭廠來的即時且劇烈，大小廠商的表現在第 3 季開始出現分歧。三星受惠於新增產能逐漸放量，位元出貨成長顯著，營收創新高，在三大廠中表現最為亮眼；SK 海力士在產出提升及平均銷售單價小幅上揚 1% 的挹注下，營收季增 6.0%，兩大韓廠營收市占分別為 45.5% 與 29.1%，合計約 74.6%。

美光集團依舊維持第三，雖然銷售單價約略持平，但位元出貨提升仍帶動營收季增 6.8%，市占率則約略持平在 21.1%。

原廠獲利能力方面，即便第 3 季平均銷售單價的漲幅已大幅收斂，但各廠仍持續靠著轉進先進製程優化成本結構，使營業利益率較前一季上揚，三大原廠營益率持續刷新紀錄，但在第 4 季 DRAM 價格已正式反轉向下且跌幅顯著的情況下，成本優化可能已無法抵銷報價下滑的衝擊，原廠獲利的高點恐怕已結束。