【顧德投顧】台美股市不同調，觀察重點在陸股

◆盤勢分析

昨 (11/14) 美國道瓊指數再續挫 205.99 點，Nasdaq 與 S&P 指數小跌做收，所幸費城半導體指數小漲 4.33 點；觀看費城半導體指數兩年期技術線型，可觀察到整體屬於從上一個盤整區落下後的弱勢反彈格局，這次反彈一底比比一底高的反應，似乎諭示著半導體產業可能會提早進行復甦的跡象。

台股早盤就由台積電領軍，開盤後一度強拉，最高來到 9844 點；追盤力道不夠，很快多方退潮，指數再度被壓到 9755 點，隨著陸股開盤拉高後多空雙方僵持在 9800 點多時，最後 45 五分鐘強拉尾盤達陣 9826 點，台股穩了嗎?

還是要看陸股的表現而論，今天台股由 10:00 止跌，10:15 開始強拉；再觀察陸股，可以發現上海綜合指數今天也屬於強拉格局，從開盤就一路上拉；只不過台股在 10:45 就受到空方壓制，直到收盤前才突圍；所以要論台股後勢，端看陸股是否可以穩定站上季線。

油價續跌，今晨 08:42 分美國紐約商業交易所輕原油期貨 12 月報價來到 55.99，下午 3:14 分則來到 56.46，似乎有跌深反彈跡象，但仍未過 5 日線，仍屬弱勢反彈；這波原油從 10 月初 76.72 下殺至今，跌幅拉大到 20% 左右，市場認為通膨壓力趨緩，有可能讓聯準會趨緩升息的可能；昨美國 2 年期公債殖利率、10 年期公債殖利率、30 年期公債殖利率分別下跌 2~3%，下滑趨勢明顯，有利於消化現在美國調升利率引起市場恐慌的壓力。

昨蘋果跌 2%，美國多位分析師持續下修蘋果的評等，認為雖然售價提高，仍不足以抵銷銷量減少對財務的影響，餘波衝擊歐股下挫；義大利堅決不改 2019 年赤字目標，使得義大利政府公債價值利率走揚，引發銀行股重挫；而英國脫歐事件似乎已經取得各方共識。

現在看來能夠影響台股的兩個關鍵，一、陸股能否站上季線；二、美中貿易戰能否趨緩；只要這兩件事情能夠明朗；在通膨疑慮解決下，股市可望回到正常的發展下，建議投資人現在仍要有風險意識，尋找與油價相關、防禦型、民生型的個股來操作，在面對這個盤整行情是比較好的操作方式。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估