【華冠投顧】幸運星-洗得越兇......飆股果然飆得越猛…...投機行情TEMPO對了，自然可以持續買賺賺！！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2323 中環、3037 欣興、1526 日馳、3324 雙鴻、2368 金像電

美股蘋果持續下挫 2.8%，道瓊又大跌 205 點，僅過去跌幅最深的費半反彈 0.35%...... 台股不懼美股連四跌…… 繼續人工盤，今日由權值股 2330 台積電、2327 國巨、2357 華碩先撐盤，尾盤再由金融傳產大軍－2881 富邦金、2882 國泰金、2884 玉山金，傳產 6505 台塑化、2002 中鋼、1216 統一、2912 統一超幫忙拉最後一盤，收盤漲 34 點，站在月線之上，無量上漲成交量僅 962 億，再度出現窒息量。OTC 部分則由矽晶圓族群 5483 中美晶、6488 環球晶護指數，各股持續輪流反彈，收盤上漲 0.38%！投機行情持續發酵中……

今日漲停家數 20 家，仍然可以維持著人氣。相較昨天，有價有量的漲停個股變多了：3324 雙鴻、2392 正崴、6451 訊芯 - KY、4943 康控 - KY、2323 中環（分享兩天 2 根漲停）、1439 中和、3508 位速、自行車變速器 1526 日馳（分享五天 5 根漲停）…… 今天帶動自行車的 8933 愛地雅及 9921 巨大漲停！！昨天分享的 PCB 2368 金像電漲停，今天持續大漲，還帶動 PCB 3037 欣興輪動拉漲停。其他強勢股有 3049 和鑫（分享四天 2.5 根漲停）、2104 中橡、2363 矽統…… 星星之火持續燎原中......

弱勢股有 6411 晶焱、4746 台耀、4147 中裕、2448 晶電（以上破底）、2338 光罩（一度跌停）、4725 信昌化、2329 華泰、6415 矽力 - KY、3661 世芯 - KY、2376 技嘉、2377 微星、8086 宏捷科、2455 全新、3008 大立光、4915 致伸……

洗得越兇…… 飆股果然飆得越猛…… 投機行情 TEMPO 對了，自然可以持續買賺賺！！！

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最後祝大家明日操作順利！！！

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