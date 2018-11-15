【華冠投顧】台股即將大漲！？2330台積電，將擔綱演出！

周三數據，美國 10 月 CPI 年率 + 2.5%，與預期值同。

OPEC 下調全球原油需求預期、美國原油產量上升，加上，美國總統川普，日前呼籲 OPEC 無需減產。這導致，油價連續 6 周下盪，這也創下了有史以來最長時間之連跌紀錄。而依據技術面觀之，油價目前已來到下方滿足區；加上，昨日消息來源，OPEC 正在討論每日減產 140 萬桶的提議。因此，近期油價有機會出現大幅彈升。01 輕原油，暫觀測上方 61.00-63.00 美元 / 桶之初步目標。

12 美元指數，出現回檔，進入昨日預期下方 96.81-96.30 支撐區間之中，今日持續以此區間為觀測重心。此區若遭摜破，則具有持續下行之機。

12 道瓊，持續回檔，目前已觸抵下方支撐位置，下方注意 25066-24680 之支撐區，來到此區，後續仍有再次大幅彈升之機。

11 加權，短線下方暫觀測 9663-9604 之支撐區間，上方 9871-9890 之反壓區間，若再次被站上，則具有往 10000 點更上一層樓之續航力道。因此，後市擔綱要角之大型權值股，如，台積電、鴻海，短期內將有往上攻堅之機，可持續鎖定這些個股。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：短期仍呈現空市，上方 346.0-354.0 之反壓區間被站上，才具翻多之機。

2317 鴻海：看多！該股每股淨值為 83.23 元，因此目前股價淨值比僅 0.89。依據長期角度觀之，目前已接近減資之前的低位區，預期下檔空間不多，可留意下方 73.0-69.0 之支撐區間。

6552 易華電：雖仍維持多市架構，但上方 92.50-96.00 區間，仍須留意其反壓力道！短期下方 85.10-81.60 之支撐區間可注意。但該股本益比高達 60 倍以上，偏高，此點仍須留意，目前是否有哄抬股價之嫌？靜觀其變。

2330 台積電：看多！107 年前三季 EPS 9.69 元，本益比 16 倍。技術面來看，目前已初具大幅彈升之雛形，上方初步目標上看 246.0-250.0 之區間。

6269 台郡：看多！ 目前已初具底部即將完成之雛形，79.00-75.00 支撐區可留意。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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