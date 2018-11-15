【華冠投顧】盤後分析：量能低迷 觀望待變

劉彥良 分析師

台股在 9800 附近橫盤多日，上有壓下有撐，投資人作多作空都不容易，乾脆袖手旁觀，本月已第二度見到千億以下的成交量。

下周六為台股戰舉日，選前難免還是要期待一下選舉行情，即使看起來台股難有大漲行情，但至少在走勢上會較美股來得強，所以道瓊連跌 4 天近 1200 點而台股本周幾乎是維持打平。

下周會是多方表態的好機會，趁著月線扣抵低檔可望翻揚，主力藉機作價才會省力，至於點火的火種應該就是美中貿易戰。川習會前中方已派團赴美協商，讓川習兩人都先有個底，才知道見面時要怎麼談 我認為即使這次無法直接達成協議但只要往正面的方向發展就已足夠。

由於台股中長期空方趨勢尚未扭轉，持股較多的投資朋友還是要趁接下來的反彈進行減碼，至於積極的投資朋友則可留意營收下滑、主力大戶和法人最近持續調節的個股，拉高找空點。

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