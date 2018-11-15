【華冠投顧】台股量縮震盪上漲34點，收9826點，守住月線!

台股今日開高衝高到 9844 點後下殺至 9755 低點，在台積電，鴻海，被動元件及矽晶圓等拉抬下，由黑翻紅漲 34 點，9826 作收，成交量 964 億元，價漲量縮。

結構: 電子股漲 0.49%，金融股漲 0.11%，傳產股漲 0.27%，OTC 漲 0.39%。上漲家數 756 檔，下跌家數 645 檔，漲停板 20 檔。台股連二日價漲量縮結構，

5 日均量小於 10 日均量小於 20 均量，量能趨勢向下，不建議追價，況且本周為跌深反彈第三周，風險逐漸上升，請投資人務必小心! 權值股方面，台積電 (2330) 漲 2.5 元，收 231 元，鴻海 (2317) 漲 2.1 元，收 74.5 元，大立光 (3008) 跌 95 元，收 3095 元。被動元件龍頭國巨 (2327) 漲 6 元，收 312 元，禾伸堂 (3026) 漲 4.5 元，收 107 元，華新科 (2492) 漲 6 元，收 164 元。矽晶圓中美晶 (5483)，環球晶(6488)，嘉晶(3016)，合晶(6182)，台勝科(3532) 等漲均逾 1%。

台股連 2 日量縮價漲，量能趨勢向下，對多方續漲不利，另外本波自 9400 點反彈至今第三周尾聲，必須小心空頭反彈過後再度向下危機。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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