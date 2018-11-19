周小川：支付科技不能用在圈錢 數位貨幣需適當監管

區塊鏈和電子支付等金融科技正流行，前中國人民銀行行長周小川昨 (18) 日警告，數位貨幣和電子支付業存在風險和扭曲，一些新產品技術被當成投機工具，也過度看重圈錢，模仿銀行吸收公眾儲蓄等。

周小川強調，民營部門如果參與支付系統等金融基礎設施必須要有公共精神，而非利用特權為自己謀利益。

周小川 18 日公開出席活動時表示，區塊鏈等新興技術的出現，使得技術提供商與傳統金融機構在技術路徑選擇上存在部分分歧。但部分技術應用的提供商，卻沒有去發揮金融服務的潛在能力，而是把眼睛瞄向「圈錢」，模仿銀行吸收公眾儲蓄。

他表示，這樣的扭曲有時候會出問題，最近類似 P2P 搞資金池也出了不少類似的問題，這也是一種扭曲。

周小川還指出，IT 行業會出現贏者通吃的現象，這也是一個問題，希望競爭性發展，使最好的技術能凸顯出來。

周小川認為，由於金融發展有短期投機的傾向，因此是需要監管的，但監管必須要動態演進，既要防止過分監管壓制新興科技的湧現，又不能放得太鬆，因為等到出現負面結果才出來管，代價就會比較高，而真正做到這兩方面平衡並不容易。

周小川表示，人行從 3、4 年前就成立了數位貨幣研究所，但無法保證自己的研究方案是最優的，確定技術選擇是有風險的，因此要建立多渠道研發、相互競爭的體制，不預先做過多設定。

周小川說，數位貨幣和電子支付是多種方案並行、在競爭中發展前行的，這就給央行和監管部門提出挑戰。