李開復：若中美貿易戰升級 創新工場將退出美國

創新工場創辦人李開復表示，若中美關係進一步惡化，他的投資公司將退出美國。

曾任谷歌中國區總裁，現為中國知名風險投資人的他表示，旗下公司可能會試著從美國吸引人才來中國，而非投資美國企業。他表示，自家公司的下一步行動將視 11 月底的 G20 的川習會會談結果而定。

李開復指出：「我們的美國戰略取決於阿根廷會晤的結果，以確定是否還能有一個美國戰略，」他強調，並非一定要投資美國不可。

李開復的不安，也正是目前在美國開展業務的中國投資人共同感受。目前川普政府持續阻止或延後中美科技公司之間的大小交易。根據全球經濟和政策研究公司 Rhodium Group 數據，今年前五個月，中國的收購和投資降至七年來的最低水準，下降 92％。

今年 8 月，美國國會賦予財政部權力，強化美國外國投資委員會 (CFIUS) 審查國家安全風險的跨境商業交易的權力。根據新規，即使是小額投資也可以被標記為 CFIUS 審查。

他表示：「對我們大家來說，美國外資投資委員會的監管可能是最讓人擔憂的」李開復認為：「反而在美國找些聰明能感的華人技術人才，請他們回到美國會比較簡單。美國當前的政策迫使我們這麼做。這對未來不利，但是如果你處在我的位置，你還有其他選擇嗎？」

創新工廠成立於 2009 年，是首批在美國展開業務的中國風險投資公司之一，其他包括紅杉資本和 GGV Capital 等也採取類似策略。

李開復表示，他在美國的創新工場業務最初目標是幫助當地公司接觸中國消費者，然後再擴展到世界其他地方。他在美國的投資主要集中在機器人技術，人工智慧和教育技術等，這些公司生產自動交付機器人，能源數據收集工具和人工智能以提高工廠生產。