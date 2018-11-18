【撰文／王榮旭】

貿易戰後遺症顯現，繼被動元件傳出大廠減產後，蘋果也下修新機銷售，電子利空不斷測試底部，畢竟 Q3 以來股價已經領先大跌，11 月跌深反彈行情不變，但個股反彈空間依籌碼乾淨程度不同，被動元件是當沖大本營，反彈空間不如矽晶圓，同族群強度也有不同，華新科就比國巨還要強，所以現在選股除基本面外，籌碼面更重要，蘋概股跌最深，解套壓力也最大，非蘋陣營市場較少關注，上檔賣壓反而較輕，最近宏達電 (2498) 底部上來漲逾 4 成，這種業績已經壞到底，代表想賣的也早就賣光，就算 Q3 EPS 還是虧 3.18 元，毛利率成長，基本面稍有好轉，股價就能漲。

轉機股法人也跟風

隨 Q3 財報出爐後，開始進入財報空窗期，法人資金明顯流入轉機股，封測股南茂 (8150)，受惠驅動 IC 測試報價調漲及美光將部份訂單自大陸移回台灣南茂，Q3 單季 EPS0.56 元，比 Q1 EPS 0.03 元及 Q2 EPS 0.15 元逐季增加，Q4 電子大多業績下滑，南茂業績可望逆勢續揚，轉投資易華電 (6552)，專攻驅動 IC 用 COF 封裝基板，受惠智慧手機採用全螢幕及窄邊框成為主流配備，搭載的面板驅動 IC 封裝製程需改為 COF 封裝，造成 COF 基板需求暴增，全球 COF 封裝基板主要供應商是韓國及台灣，而台灣僅有頎邦 (6147) 及易華電有 COF 基板產能，頎邦產能被蘋果包下，中國手機品牌廠幾乎全轉向易華電求援，傳中國手機龍頭廠華為對易華電追單，Q4 營收可望逐月創高，明年業績更好，最近領先漲回前高 90 元附近，南茂業內外皆美，11 月外資投信聯手大買各 1.3 萬及 6900 多張，股災中反而打出 8 個月大底部。

金像電 Q3 獲利超預期

印刷電路板大廠金像電 (2368) 切入高階網通產品效益顯現，Q3 單季 EPS 0.47 元，季增達 161％，金像電目前是本土唯一量產 100G switch 用板廠，上季傳出 400G switch 用板獲 Cisco 認證通過，是全球唯三獲認證供應商，是標準 5G 概念股，這波國際股災 5G 通訊設備的智邦 (2345) 及高頻高速板材的台燿 (6274) 相對強勢，金像電從 17.2 元跌回 9 元幾乎腰斬，今年全年將轉盈，股價似乎慢慢往淨值收復。

來源：《萬寶週刊》 1307 期

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