數位串流風暴強勢來襲

科技越趨發達，各種娛樂產業紛紛發展數位串流平台，就連電信業者跟著搶商機，電信三雄中華電、台灣大及遠傳皆涉獵其中。

【文／劉瓊雯】

隨著科技越趨發達，數位浪潮正席捲眾多產業，當然娛樂產業也不例外，聆聽音樂的管道從過去的黑膠唱片、錄音帶到之後的ＣＤ，接著到現在轉變為線上聆聽，除了音樂，連影片也無法逃離這波浪潮，然而，因網路發達，盜版與免費影音平台卻讓創作者無法收到應有的報酬，直到串流音樂、影音平台的出現，才改善了這些現象，透過串流媒體，消費者只需支付少許費用便可無限制享用平台上的資源，這些串流媒體更成為近年來驅動娛樂產業成長的一大助力。

根據國際唱片業協會ＩＦＰＩ公布的《二○一八全球音樂報告》顯示，全球實體音樂的營收從二○○一年的二三八億美元，一路下滑至二○一七年的五二億美元，而數位音樂營收則在同年度成長至六六億美元，開始大幅超越實體音樂營收。在線上音樂串流當道的情況下，若單看串流音樂的表現，近期年增率仍呈逐年升高的趨勢，二○一六年更大幅成長六五．一％，在現今已有的串流音樂中，不管是音樂串流的 Spotify、Apple Music 還是 Amazon Prime，然而除了音樂串流，影音串流的服務也隨之興起，從最早免費的 YouTube，到現在的網飛（Netflix）及 HULU 等，皆在市場上爭奪用戶。

串流媒體當道

串流媒體霸主網飛，日前公布第三季財報，顯示總用戶淨增數成長至六九六萬戶，遠高於市場預估的五二○萬戶，每股盈餘年增二○七％，至○．九八美元，而串流業務營收年增三六％，至三九億美元，主要歸功於平均付費會員數的成長，而目前網飛在全球擁有近一．三七億訂閱用戶，超過一三○個市場提供影片串流服務，而原創內容正是網飛吸引消費者的秘訣，顯示自製原創內容的策略奏效。

無論是閱聽眾人數還是營收數字，皆顯示人們已經習慣利用影音串流平台的方式觀看節目，隨著這些串流平台的人氣越來越高，也於美中貿易戰、英國脫歐及美元升值等國際市場震盪中，提供了投資人的避險空間，當美中貿易戰如火如荼展開時，八月十四日美國證交所（ＳＥＣ）公布的《十三Ｆ》監管文件顯示，「金融大鱷」索羅斯旗下基金管理公司，跟上網路潮流，第二季大舉增持音樂串流媒體，如瑞典的 Spotify 與美國線上音樂平台 Pandora。

來源：《先探投資週刊》 2013 期

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