美對中產品雙反，台廠誰轉單？

【撰文／蔡明彰】

從科技到傳產，從大立光 (3008) 到台塑集團都對 Q4 及明年 Q1 景氣看法保守，共同原因皆是中美貿易戰使消費需求不如預期。

大立光走跌

股市是經濟的櫥窗，自然反應景氣動向不明，若從最高點 11270 到目前低點 9400，共計下跌 1870 點，跌幅 16.6％已做出反應，或許不必再誇大中美貿易戰的衝擊。不過看股王大立光的走勢，從今年最高 5330 元出現在 9 月 iPhone 新機發表之前，但新機亮相及 iPhone XR 10 月 26 日全球銷售後不曾再重返 5000 元的榮耀，甚至一路破底下探 3000 元關卡，又暗示 iPhone 新機救不了股王業績。感恩節到聖誕節是歐美需求旺季，雙 11 到春節是中國購物高峰，如果大立光股價還處於低檔，形同今年 iPhone 新機破功。從大立光欲振乏力推估，如果中美貿易戰在今年底前沒有明顯和緩，明年元旦起中國輸往美國 2000 億美元產品加徵關稅再從 10％提高到 25％，或是 2670 億美元產品跟進加稅，大立光有很大壓力向 2016 年起漲點 2000 元測試，台股不容易守住 9000 點，肯定是下探 10 年線 8800 點。

大盤區間整理

究竟會不會發生上述情況？如同 11 月 24 日直轄市選舉，選情緊繃結果難料，目前台股投資人對中美貿易戰發展高度觀望，恐怕需要再一段時間瞭解，台股將走入區間整理格局。9400 點戰成低點抗跌位置，此處是 2016 年起漲 7627 點到 2018 年最高 11270 點的回檔 1/2 支撐。1 萬點暫成反彈壓力，如果缺乏中美貿易的正面訊息，大盤不易站回萬點。

當中美貿易紛爭尚未看出決定性變化前，台股整理之際，基本面題材勝出個股不外乎，新世代技術及產品生長線保護短線，東協生產基地可在中美互徵關稅置身風景外。

來源：《萬寶週刊》 1307 期

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