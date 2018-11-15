【華冠投顧】股海金銀島

何丞唐 分析師

今日台股上漲 34 點，收在 9826 點，成交量為 964 億元。

周二我給大盤 95 分，周三呢？我給大盤：4 分。應該說，95+4 分，來到 99 分。我們來看昨天幾檔股票就知道，周二最強的股票，周三有沒有最弱，6266 泰詠、3511 矽瑪、2498 宏達電，是吧，但周三大盤沒跌喔，收小紅。所以老師有沒有跟你講在前面。周三才是關鍵，可以來挑股票。

怎麼挑？我直接跟各位點名了，風電雙雄，那時候 8 月底，還沒有半個人跟你講到風電、線型空頭架構，市場上跟你說弱者恆弱。我怎麼跟你預告分享，然後賣在大家都知道的地方，還記得吧。後來 10 月份，股災來了，有風電股的人是不是看漲追漲來的？又砍在沒有尊嚴的地方。如果當初你不是跟著我們底部進場、高檔獲利了結，現在經歷大盤崩跌 1600 點過後，你怎麼會有獲利跟信心來佈局？

所以啊，好買點都是等來的，最好大盤跌到 9500-9600 點，是不是？前提老師也說過的，權王 2330 台積電，第四季產能滿載。大盤方向你確定了，然後再拿到老師說過的，賺反彈三法寶，1. 資減券增法人買 2. 領先大盤落底 3.telephone。風電雙雄不是就這樣嗎？再舉一檔，3673TPK，你應該不陌生，2 年前 11 月左右，我贈送大家一份資料，提到 TPK 重返蘋果榮耀的秘密，裡面講得很清楚。那時候股票約 50 元，沒有人看好。後來 TPK 股價，你自己回去拉線圖看看。現在你也很久沒聽到了啦，股價又跌回當初的價格，你先看看，TPK 有沒有領先大盤落底、有沒有資減券增法人買？有啊，10 月營收創 5 年新高。現在生機在 iPhone XR 出貨量決定 TPK 未來獲利幅度。那這樣的股票是不是在底部？如果這還不算底部，那什麼算是底部啊。

人家說股海股海，很多投資朋友還在當中浮浮沉沉、尋尋覓覓，各位你想像一下，你游在浩瀚無邊的大海當中，游著游累了，你最怕看到什麼？大白鯊嘛，最想看到什麼？紅光溫暖的地方，然後有美人魚跟你揮揮手嘛，因為他可以幫助你到達你想要的金銀島彼岸。

所以那些還在海上漂流的朋友們，無論你是東西南北漂，還是水母漂，還是那句話：起義來歸大賺錢！確定你的方向，跟著你選對的標的，也希望各位好朋友能賺得你那一份穩穩的幸福。自然而然，你會覺得大盤迎刃而解、如魚得水，這才是大盤最高境界。

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