台股盤後─上沖下洗收復9800點 震盪盤看個股表現

在亞股漲跌互見的影響下，台股加權指數今 (15) 日上沖下洗，一度跌 30 餘點失守 9800 點關卡，但午盤過後再度拉回紅盤上，終場以 9826.46 點作收，上漲 34.58 點，預估成交值縮至 962.72 億元，整體盤面以細族群各自表現，短線難脫區間震盪整理盤。

近來自行車族群強強滾，由於外資雙雙調升巨大和美利達的目標價，今日持續作為大盤最熱絡的一群，日馳和愛地雅漲停作收，巨大漲超過 9%，而桂盟和美利達漲 3% 上下。

IC 基板表現也不錯，欣興漲停，易華電和景碩漲超過半根停板；同時，印刷電路指標連袂走強，柏承和金像電漲半根停板，健鼎、楠梓電、敬鵬和華通漲逾 2%。

另一方面，被動元件再度小彈，國巨漲近 2%，華新科和禾伸堂漲 4% 上下，信昌電和蜜望實漲逾 1%。

而其他各自表現的個股有矽統、神盾、東陽、中橡、和鑫和建新國際均漲超過半根停板。

若從權值股觀察，聯電漲 3%，華碩漲 2.6%，國巨、鴻海、研華、台化、統一超、台積電和台塑漲 1% 以上，相對具支撐力道，反觀蘋概股雜音多，導致大型電子供應鏈仍持續逢壓，大立光跌近 3%，可成、中租 - KY 均跌 2% 之多，台達電、鴻準、廣達和南亞科跌 1% 之上。

投顧指出，目前月線以上的中長均維持空頭排列，萬點前套牢賣壓仍伺機出籠，需留意九合一大選進入倒數，導致投資人氣稍稍退潮，所幸 11 月 13 日台股壓回至 10 月 31 日長紅 K 下緣附近後，隨即彈升，可見下方支撐力仍在。