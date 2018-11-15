裕日車代理INFINITI QX50上市兩週 訂單突破200台 超越原訂目標

裕日車 (2227) 代理最新 SUV 車款 INFINITI QX50，於 10 月 31 日正式上市後，短短兩週即繳出亮眼銷售成績，全台訂單已突破 200 台，大幅提前超越上市首月銷售 150 台的原訂目標，裕日車指出，在新車的帶動下，預期今年全年品牌銷售可望突破 2600 台。因 INFINITI QX50 全球市場熱銷，台灣市場 2018 年僅有 300 台首批配額，裕日車指出，INFINITI TAIWAN 將持續向原廠積極爭取更多配額，以滿足眾多車主的期盼。



全新 INFINITI QX50 搭載世界首具量產 VC-Turbo 2.0 升可變壓縮比引擎，創造改寫車壇歷史的創新引擎科技，可依據不同路況需求，智能轉換 8:1 低壓縮比到 14:1 高壓縮比，並可爆發媲美 V6 汽油引擎的 268hp 巔峰馬力，以及相當於柴油引擎的 380Nm 峰值扭力，全新 QX50 同時兼顧強勁動能與極致效能的超凡表現，徹底突破過去引擎動力的限制。



全新 INFINITI QX50 自 2017 年 12 月 1 日於洛杉磯發表以來，全球銷售反應熱烈，台灣市場更於兩週內累計突破 200 台訂單，目前 INFINITI SUV 車款有 QX30、QX60 和 QX70，再加上全新的 QX50 加入，裕日車樂觀看待，全年銷售有望突破 2600 台，比去年的 2440 台成長，明年再挑戰 3000 台新猷。

