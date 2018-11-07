〈車市〉國產SUV NISSAN Kicks亮相 裕日車樂觀估年銷萬台

裕日車 (2227-TW) 今 (7) 日發表國產 SUV NISSAN Kicks 作為年度戰略車款，裕日車總經理李振成表示，開放接單不到一個月，已累積 1500 張訂單，表現優於預期，為刺激銷量，上市價僅 69.9 萬元起，估年底前訂單將可突破 3000 台，整年度銷量上看 1 萬台。

李振成指出，預接單有高達 80% 以上的車主選擇 79.9 萬元的頂級款，由於此為新添的國產 SUV 產品線，有助品牌銷量明顯回升，預期 Kicks 將成為 NISSAN 最熱銷的車款，占品牌銷量 10%。

為了吸引較重視個性化的年輕族群和首購族，Kicks 提供多達 9 種車色可選擇，並配備 7 吋彩色中控數位儀表板、新世代 D-Shape 運動直覺多功能方向盤，以及全車規標配全新第三代 X-Media 8 吋智慧影音多媒體系統，也支援 Apple Car Play 和 Android Auto 功能，可連結手機使用導航、音樂、電話和智能語音操作，強打智能跑旅訴求。

而因應科技發展，Kicks 搭載 NISSAN 智行車聯系統，結合車輛防盜、遠端定位尋車、遠端車門上解鎖和即時行車資訊推播等四大功能。

在安全上，Kicks 除了配備多個安全系統，強打採用最高 1470Mpa 超高剛性鋼材打造車體結構，搭配最高 6 顆 SRS 輔助氣囊。