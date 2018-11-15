泰昇持續擴充中南半島 新擴充5條生產線12月起陸續投產

泰昇 - KY (8480-TW) 深耕中南半島市場，目前柬埔寨金邊市新廠第一條嬰兒拉拉褲生產線，已進入量產，紓解現有越南廠產能吃緊的現況，泰昇今 (15) 日在交易所的法人說明會指出，將自 12 月起到明年底新增 5 條生產線，投資金額將在 400 萬美元以上。

泰昇董事長戴朝榮指出，今年前 3 季在越南營收 5.92 億元，占總體營收比重由去年同期的 51.46%，下降為 47.05%，營收僅成長 3.9%，低於預期，主要在產能擴充趕不上市場需求成長，受此市場供需失衡警訊出現，泰昇明年擴充將採取較「大膽投資」，預估投資金額將不低於 400 萬元。

泰昇提出的的最新擴充生產線計畫，除現有越南、柬埔寨 12 條生產線外，從今年 12 月起到明年底將再增加 5 條生產線，產品包括了嬰兒拉拉褲在越南及柬埔寨各新增 1 條生產線，其餘並包括成人復健褲、成人看護墊及女性衛生棉的新增產品線。

泰昇第 3 季營收 4.53 億元，毛利率達 28.04% 創新高，稅後純益 7612 萬元，每股純益 1.94 元，優於預期，前 3 季營收 12.59 億元，毛利率 30.4%，稅後純益為 2.19 億元，每股純益 5.56 元。

依泰昇最新營收數字顯示，公司 10 月營收以 1.65 億元創新高；法人估泰昇第 4 季旺季單月均可維持在 1.6 億元的水準，第 4 季在市場旺季效應下，季營收還可望改寫歷史新高。

泰昇在越南的嬰兒紙尿褲市場為 11%，居市場第 4 位，公司看好在柬埔寨女性衛生棉、嬰兒紙尿褲的市場的高市場占有率，同時在緬甸、泰國的市場的銷售也在成長中。

同時，國際原物料市場正由高峰下滑，針對成本的下降，預計在明年的第 1 季效益將顯現。