再陷醜聞！Facebook被曝聯繫公關公司抹黑谷歌、蘋果

在企業競爭中，利用「黑稿」抹黑競爭對手似乎已經成為了國內外網路公司的一大亂象。

11 月 15 日，《紐約時報》發布的一篇文章指出，經歷了外部輿論聲討後的 Facebook，在 2017 年 10 月拓展了與公關公司 Definers 的關係，這家總部在華盛頓的公關公司曾撰寫了數十篇批評 Facebook 競爭對手谷歌和蘋果的文章。

上述媒體還指出，這家公關公司撰寫抨擊谷歌和蘋果文章期間，正值 Facebook 深陷幫助俄羅斯干擾美國大選輿論聲討之時，此舉不僅淡化了這一事件的影響，相關文章還發表在常被政治保守派媒體追隨的 NTK Network 網站上，試圖影響這部分人群。

Definers 還被曝引導記者探討金融學家、索羅斯基金掌門人 George Soros（喬治 · 索羅斯）和 7 月份在國會聽證會上抗議 Facebook 團體的財務關係。Soros 曾公開批評 Facebook 的業務及社交網路的回報率將會很低，並表示受稅收與監管影響，這些科技巨頭的統治已是時日無多了。

雖然目前仍然無法確認 Facebook 是否真的授意 Defineers 寫「黑稿」，但已經有跡象表明，扎克伯格對蘋果公司存在一定不滿。

今年 3 月，蘋果 CEO 蒂姆 · 庫克（Tim Cook）接受採訪時被問及，如果扎克伯格的問題發生在他身上，他會如何應對數據分析公司劍橋分析的數據泄露醜聞。「我不會面臨這種情況，」庫克回答，他還批評 Facebook 是一項「拿用戶私人生活交換」的服務，暗批 Facebook 拿用戶的隱私賺錢。

隨後，扎克伯格在接受採訪時反駁了庫克，認為庫克的言論「很膚淺」。「我想有一點很重要，並非我們所有人都患上了斯德哥爾摩綜合徵（被害人對加害人產生同情），縱容一些公司極力向我們收取更多錢，卻想說服我們相信他們真的關心大家。在我看來，這樣的話很可笑。」扎克伯格表示。

儘管不清楚庫克的激進言論在多大程度上激怒了扎克伯格，但據《紐約時報》報導，扎克伯格已經下令他的管理團隊只使用更多用戶選擇的 Android 手機，就連 Facebook 旗下的 Snap 等其他科技公司也在鼓勵員工使用 Android 手機。

不過，從 Twitter 上發文情況來看，包括 Facebook 區塊鏈業務主管大衛 · 馬庫斯 (David Marcus)、AR 和 VR 業務副總裁安德魯 · 博斯沃思(Andrew Bosworth) 在內的 Facebook 高管依舊在使用 iPhone。