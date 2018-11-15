中國房市調控持續見效 10月一線城市二手房價和上月比齊跌

中國國家統計局今 (15) 日公佈 10 月份 70 個中大城市商品住宅銷售價格變動，一線城市新建商品住宅銷售價格和上月相比持平，二手住宅和上月相比下降；二線城市月增幅均回落；三線城市新建商品住宅價格和上月相比漲幅微擴，二手住宅漲幅回落。

從 10 月份數據來看，房地產市場逐步回歸理性。根據初步測算，和上月相比，4 個一線城市新建商品住宅銷售價格持平；二手住宅銷售價格下降 0.2%，降幅比上月擴大 0.1 個百分點，其中北京、上海和廣州均下降 0.2%，深圳下降 0.6%。

這在週三 (14 日) 公佈的 2018 年 1-10 月份全國房地產開發投資和銷售情況也可看出端倪，向來房價最高的東部地區，1-10 月份銷售額人民幣 6.1680 兆元，成長 5.4%，增長速度下滑 0.6 個百分點，反觀全國同期還有 12.5% 的增長。

至於 1-10 月份，東部地區商品房銷售面積 53545 萬平方米，和去年同期相比下降 4.7%，降幅比 1-9 月份擴大 0.4 個百分點。之所以看東部地區，在於中國每一輪房價週期的啟動，都是從東部開始的，東部有錢、更有投資意識。所以，東部自然也是調控壓力最大的區域，同時效果也一定最好。

至於 31 個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲 1.0% 和 0.3%，漲幅比上月分別下滑 0.1 和 0.5 個百分點。35 個三線城市新建商品住宅價格上漲 1.1%，漲幅比上月擴大 0.2 個百分點；二手住宅銷售價格上漲 0.5%，漲幅比上月小跌 0.3 個百分點。

國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀，10 月各地繼續堅持因城因地制宜、精准施策，強化地方調控主體責任，促進房地產市場逐步回歸理性。據初步測算，從環比看，4 個一線城市新建商品住宅銷售價格持平。