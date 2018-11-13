中國房地產商明年到期債務高達3850億元 償債能力令人憂

外電報導，明年中國房地產開發商到期的在岸債務高達人民幣 3850 億元，如此鉅額債務，令市場擔心業者是否有充足的還本付息能力。

報導指出，由於中美貿易戰可能影響中國製造行業，經濟壓力很大。不斷上升的債務水平和銀行改革也引發市場對中國金融業不穩定的擔憂。

研究機構 Dealogic 數據顯示，中國開發商 2019 年的人民幣在岸債務負擔，包括資產支持證券 (ABS) 達到人民幣 3850 億元 (約 550 億美元)，幾乎是 2019 年到期的美元離岸借款 145 億美元近 4 倍。

雖然國際投資者通常透過離岸信貸市場投資於中國房地產行業，但隨着中國經濟增速放緩至 10 年來最低水平，分析師愈來愈多將在岸債務視為中國房地產面臨的關鍵挑戰。

分析人士認為，對 2019 年來說，真正令人擔的是在岸債務，目前人民幣債務所引起的關注更勝於美元債務。

中國統計局 9 月的數據也顯示，中國房地產投資放緩，表明中國房地產企業對未來愈來愈感到不明朗。一些大城市亦已出現因減價促銷，導致之前高價買房的屋主抗議要求退款的事件。

報導指出，中國房地產開發商今年亦很難透過發行新債等手段為到期債券進行再融資，今年新發行的人民幣債務中，僅 2% 來自房地產開發商，較過去幾年明顯下降。雖然有關部門近期加快審批發債速度，但規模較小的中國房地產企業始終較難獲得審批和吸引投資者。

今 (13) 日中國房地產股開低走高，截至發稿，中國恒大 (3333-HK) 跌 0.324%，報港幣 48.46 元；融創中國 (1918-HK) 漲 1.826%，報港幣 22.3 元；碧桂園 (2007-HK) 漲 0.687%，報港幣 8.8 元。