〈分析〉單純貿易糾紛或遏制中國崛起 決定這場角力會否變成新冷戰

半個月後，眾所矚目的川習會即將在 G20 峰會登場。當前市場最關心這輪中美貿易戰背後真正打的，究竟只聚焦在貿易糾紛，抑或是地緣政治競爭？這兩個答案對雙方是否能達成貿易協議，有至關重要的影響。

目前美國政府方面，鷹派和鴿派皆動作頻頻，對中國立場強硬者忙著抨擊華爾街人士力促和中國達成貿易協議的看法。一向主張和中國達成協議的財政部長梅努勤，上週五才和中國國務院副總理劉鶴通上電話，希望能在川習會前取得進展。至於站在背後的美國總統川普，外界還是不清楚他到底挺哪一派？

外電報導，以川普長期以來對貿易逆差的擔憂來看，關注的重點可能更擺在美國經濟，而非競爭對手崛起。加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College) 政府學教授裴敏欣表示，若雙方焦點僅是貿易戰，就沒有解決不了的問題，但如果背後真正的企圖是地緣政治形勢角力，就會讓這場糾紛更為複雜。

美國副總統彭斯近來直言，若中國不想跟美國及盟友爆發全面冷戰，必須得從根本上改變和讓步，強調美方絕不會退縮。當然，中美貿易糾紛想單靠川習會很難解決問題。目前鷹派官員認為，貿易戰頂多會在川習會後停火一陣子，美國很可能暫緩調漲中國產品關稅，細節再敲定。但外界認為，目前中美要敲定停火協議的難度也不低，期望最多制定一個大致架構，細節再議。

投資人也必須考量，目前川普傾向先加關稅再談判，但隨著接下來關稅條件將更為嚴苛，明年 1 月起美國會把原先對 2000 億美元的中國商品關稅由原先 10% 再拉高至 25%，屆時企業獲利會大受影響，也會讓雙方互信基礎破裂，恐讓貿易戰全面爆發。

另一方面，近期川普阻止世界貿易組織 (WTO) 上訴機構新法官的任命，希望 WTO 改革貿易規則，藉此讓這些規則能應對中國和其他發展中國家獲得政府補貼的企業。若 WTO 如果無法進行改革以滿足美國要求，屆時多邊貿易體系很可能遭受抨擊。

總之，若川普普關心的只是貿易逆差，那麼中國應該有機會找到在無需放棄科技產業長遠目標下滿足美國要求的做法。但若川普想利用貿易和軍事力量遏制中國崛起，不僅關稅可能會進一步提高，持續時間也可能超出預期。