中國書面回覆貿易改革 美官員：老調重彈 川習會難有突破

川習會將在本月底在阿根廷舉行的 G20 峰會上登場，昨 (15) 日中國商務部證實雙方高層已恢復接觸。美方官員表示，中方已用書面回應美國對貿易改革的要求，但多半是老調重彈，直指就算月底雙方領袖碰面，也不太可能有真正突破。

路透社報導，中國在本周一已用書面回應美國對全面貿易改革的要求，美方官員表示，雖然中國提交書面回應的動作可視為雙方僵持數月來的一大突破，但從內容來看，多半是老調重提，未針對進行經濟與貿易改革做出具體承諾。

據了解，中國提交的文件內容包括 142 個項目，分為願意談判、正在研究以及不願受限等三大類，目前美方還在研究中國提出的文件內容。

中國商務部發言人高峰也在昨天證實，雙方經貿領域高層接觸已恢復，兩方工作團隊正保持密切接觸，強調中國方面仍期待以對話解決中美經貿分歧。

雖然 G20 峰會在兩周後即將展開，不過有關中美貿易談判還有很多事情需要進行，以目前進度來看，美國官員認為川習會上對中美貿易問題不可能有重大突破，最好的情況可能是兩位領導人同意繼續談判，並宣布問題朝著更好方向發展。

不過，若想藉此判斷中國方面釋出的文件和善意，是否能夠讓美國在明年 1 月初暫緩關稅升級，還為時甚早。按照先前川普宣布，美國將在 1 月 1 日起對 2000 億美元的中國商品課徵關稅稅率由 10% 再調高至 25%。若中國方面無法提出讓美國滿意的回覆，川普更揚言再對剩下 2670 億美元的中國商品再課關稅。