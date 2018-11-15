盤前財經大事搶先讀2018年11月15日

今日操盤前瞻

法說會：美時、台橡、偉詮電、紅馬 - KY、歐格、VHQ-KY、巨路

股臨會：清惠

除權息：榮成、茂矽、緯軟

〈國泰金法說〉操作眼光精準 國壽前 3 季靠股票投資就有 700 億元入袋

國泰金昨 (14) 日舉行第 3 季法說，揭露前 3 季財務，國壽今年國內外投資雙雙繳出亮眼成績單，前 3 季台股部位高達 4640 億元，投資報酬率 12.1%；國外股票部位 4070 億元，投報率 10.8%，兩者年化報酬率高達 10% 以上，累計前 3 季光靠財務投資就有 700 億元獲利進帳。閱讀全文...

永豐金：明年起景氣恐連 2 年下滑 央行啟動預防性升息機率低

美國聯準會持續升息，拉大「台美利差」差距？永豐金首席經濟學家黃蔭基認為，美中貿易戰短期不會落幕，且台灣景氣將首此影響，明年起恐連續兩年下滑，我國中央銀行「預防性升息」機率推估只剩下 25%。閱讀全文...

華爾街唱衰 蘋果貼近熊市 市值跌破 9000 億美元

蘋果 (AAPL-US) 週三 (14 日) 股價大跌至 4 個月低點，此前遭古根漢證券 (Guggenheim Securities) 分析師 Robert Cihra 下調評級和獲利預期，主張其調漲售價的作法「不再足以」消弭 iPhone 銷售下降的衝擊。閱讀全文...

2019 消費電子大預測！郭明錤高喊 5G、可折疊手機、新生物辨識技術

天風證券分析師郭明錤週三 (14 日) 發表《2019 年消費性電子關鍵趨勢》報告，預測 2019 年消費性電子將由 5G 智慧型手機領軍席捲市場，同時可折疊手機亦將可望重新定義智慧型手機市場，並新生物辨識技術也可望獲得改善或創新。閱讀全文...

加密貨幣大崩潰！比特幣跌破 6000 美元關鍵關口

週三 (14 日) 加密貨幣大崩潰！比特幣價格跌破 6000 美元關口，創下 2017 年 10 月以來最低點。根據 CoinDesk 的數據，全球最大的加密貨幣比特幣達到了今年以來的最低點，跌幅高達 9%，來到 5390 美元的低點。閱讀全文...