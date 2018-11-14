2019消費電子大預測！郭明錤高喊5G、可折疊手機、新生物辨識技術

天風證券分析師郭明錤週三 (14 日) 發表《2019 年消費性電子關鍵趨勢》報告，預測 2019 年消費性電子將由 5G 智慧型手機領軍席捲市場，同時可折疊手機亦將可望重新定義智慧型手機市場，並新生物辨識技術也可望獲得改善或創新。

郭明錤預期，4 至 6 間品牌廠商將在 2019 年正式發表支援 5G 技術之智慧型手機，郭明錤並相信：

5G 的高速與低延遲特性，會顯著提升部分應用如視訊與直播等使用體驗。 電信業者補貼，有助品牌廠在 2019 年開始推動 5G 智慧型手機，估計 5G 晶片的成本降低與 4G 整合，可在 2020 年至 2022 年推動 5G 手機快速成長。 預期 5G 智慧型手機的核心技術將包括：基頻晶片、功率放大器、天線與散熱系統。

郭明錤在研報中表示，折疊裝置將重新定義行動裝置的外觀設計，與提升螢幕佔比相比較，折疊裝置將能讓用戶更方便隨身攜帶更大螢幕，故可望提供更革命性的使用者體驗，郭明錤表示，不擔心初期生產成本過高與軟體支持度低的問題，因這些問題均會隨著時間而改善，

郭明錤點名折疊裝置的核心技術包括：

顯示面板相關、 表面保護、 軸承與軟板。

同時郭明錤更在研報上強調新生物辨識技術，估計新生物辨識技術可望顯著改善或創新行動或穿戴裝置上的認證、環境偵測或健康管理相關應用。

郭明錤點名新生物辨識的核心技術包括：