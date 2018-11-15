台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月15日

中美兩國元首的「習川會」月底登場，美國副總統彭斯昨（14）日明確提出美方在貿易談判的 6 道底線，除了雙邊貿易糾紛外，在智財權保護、強迫技轉、市場准入、遵守國際規則和國際水域航行自由等問題上，要求中國讓步。

上市櫃公司第 3 季受惠旺季效應與新台幣走貶，加計金控自結獲利之後的整體獲利達 6,523 億元，創單季新高，季增 10%，年增 1.3%；累計前三季總獲利為 1.78 兆元，為歷年同期最佳，年增 13%。展望本季，分析師認為，大環境變數增加，成為整體獲利持續衝高的阻力。

國泰金控昨（14）日召開第 3 季法人說明會，旗下國泰人壽操作績效優異，前三季海內外股市賺逾 700 億元，其中台股投資報酬逾 12%，居各類資產之冠，部位最大的海外債也有 4.7% 報酬。



經濟日報

上市櫃 Q3 獲利衝新高

OPEC + 擬擴大減產 油價翻紅

國壽投資股市 前三季賺 700 億

工商時報

美國會警告: 大陸 5G 技術已危及美國國安

彭斯提 6 道底線 要中國讓步

MSCI 三降台股 外資喊免驚

聯合報

日德出口下滑 經濟萎縮

亞太經濟 保護主義加劇

台積電三奈米新廠 環評要求補考

蘋果日報

MSCI 砍台股權重 百億資金恐外逃

日德雙雙負成長 經濟寒流蔓延

經濟惡化卻增產 國際油價連 13 跌

中國時報

許勝雄：陸美貿易戰 恐達半世紀

MSCI 權重調整 台三大指數全降

APO 工作會議 明年台灣主辦

自由時報

新南向商戰 6 台商創新教戰

危及國安 德 5G 招標擬排除中企

中國環保令 合晶上海廠被迫遷廠