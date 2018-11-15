華爾街唱衰 蘋果貼近熊市 市值跌破9000億美元

蘋果 (AAPL-US) 週三 (14 日) 股價大跌至 4 個月低點，此前遭古根漢證券 (Guggenheim Securities) 分析師 Robert Cihra 下調評級和獲利預期，主張其調漲售價的作法「不再足以」消弭 iPhone 銷售下降的衝擊。

蘋果午盤跌幅達 2.5%，觸及 7 月 6 日以來最低價位，也使蘋果市值自 5 月以降首次跌破 9000 億美元。週三蘋果收跌 2.82% 至 186.8 美元。

蘋果股價連續 5 日收跌，目前累計跌幅達 10.7%，自 10 月 3 日 232.07 美元收盤高點以來，已經下跌了 19.2%。週三盤中低點達 185.93 美元，即自記錄高點下降 19.88%，貼近熊市，如果蘋果股價收盤跌破 185.656 美元，即是蘋果自 2016 年 8 月以降首次進入熊市。

若蘋果股價跌破紅線以下，即進入熊市

蘋果賣潮湧現，係因在蘋果零件供應商 Lumtentum (LITE-US) 和 Qorvo (QRVO-US) 等本週警告銷售低於預期後，華爾街越來越擔心 iPhone 需求下降的現象，在蘋果決定不再提供單位銷售數據後，這樣的警告證實了市場對單位銷售量下降的擔憂。

古根漢分析師 Cihra 將蘋果股票評級自「買進」調降為「中立」，2019 年 9 月止的全財年每股獲利預期自 13.41 美元下修至 12.97 美元 (FactSet 共識預期在 13.44 美元)，營收預期也自 2810 億美元調降為 2730 億美元 (FactSet 共識預期在 2802 億美元)。

Cihra 認為，蘋果去年公布了 3 年來最棒的 iPhone 營收成長，其因為平均售價 (ASP) 大漲的助力可以抵消單位銷售下降的衝擊，但在漲價後，消費者也會更猶豫，這種策略配置如今已經翻轉局勢。

「過去 10 年，蘋果的 iPhone ASP 驚人上升了 220 美元或說 40%，反映蘋果在消費者和商業市場上的成長價值，但這幾乎半數漲價來自單單 2018 財年一年，目前一段時間可能是消化期。」

他也認為 iPhone 需求再下降的風險越來越大，因為中國和印度市場疲軟，而這兩處市場是「蘋果恐需開始思考降價的時點。」2018 財年，大中華地區銷售量在蘋果營收總額中占比 19.6%。

蘋果稱為了讓投資者更專注其服務事業，日後不再公布 iPhone 單位銷售數據，然而 iPhone 營收在蘋果營收總額中占比 62.8%，且單位銷售量是 iPad 和 Mac 單位銷售量合併的 3.5 倍，投資者恐怕仍聚焦 iPhone。

無獨有偶，瑞銀分析師 Timothy Arcuri 雖然維持蘋果評級為買進，但目標價自 240 美元下修至 225 美元。他認為，雖然 iPhone 採購量削減不像供應商推測的那樣糟糕，但 iPhone XR 「仍因幾個因素而有下行風險。」此外，他也認為強勢美元對 iPhone 銷售量來說也是阻力，因為這會衝擊 iPhone 海外市場，使其售價更貴，阻礙消費者，且匯回美元時利潤與銷售額降低。

過去 3 個月來，蘋果股價跌幅 10.6%，表現遜於其他指數，Nasdaq-100 指數同期跌幅 8.2%、道指跌幅 0.3%。

倘若蘋果股價跌入熊市，則是道指成分股中第八個進入熊市的個股，先前包括 IBM (IBM-US)、英特爾 (INTC-US) 等。然而，道指距離 10 月 3 日的紀錄高點 26828.39 僅下跌約 6.5%。