〈國泰金法說〉操作眼光精準 國壽前3季靠財務操作就有700億元入袋

國泰金控核心子公司國泰人壽海內外股市今年投報率均逾 1 成，累計前 3 季包括現金股利與資本利得，就有超過 700 億元收入，創歷史新高紀錄。

國泰金今 (14) 日舉行第 3 季法說，揭露前 3 季財務，國壽今年國內外投資雙雙繳出亮眼成績單，前 3 季台股部位高達 4640 億元，投資報酬率 12.1%；國外股票部位 4070 億元，投報率 10.8%，兩者年化報酬率高達 10% 以上，累計前 3 季光靠財務投資就有 700 億元獲利進帳。

國泰金主管表示，第 3 季全球股市雖然拉回修正，但國壽仍逢低加碼美股、陸股與港股，因此海外股票部位前 3 季增加 200 億元，儘管 10 月全球股災，但內部預期未來 3 到 6 個月經濟成長率衰退機率極低，因此仍加碼美股、陸股與港股與海外債券部位。

此外，國壽前 3 季避險後投資收益率為 4.2%，高於資金平均成本 4.05%，換言之，國壽前 3 季仍有利差益。

國泰金前 3 季稅後純益 546 億元，每股稅後純益 (EPS)4.18 元，核心子公司國壽前 3 季稅後純益 362 億元，國泰世華銀稅後純益 184 億元，較去年同期增加 8.24%。

國泰世華銀行今年前 3 季，淨利差 (NIM)1.26 個百分點，較去年底增加 8 個基本點 (bp)，主要受惠外幣放款與中小企業放款業務挹注，兩者占整體放款比重分別為 15.8%、11.3%。

但國泰金海外分行獲利約 62 億元，占全行獲利比重降至 29.6%，跌破 3 成，約 29.6%，比起去年同期比重 43.1%，大幅衰退。國泰金主管說，去年海外獲利比重拉高，主要是新加坡分行債券投資挹注，但今年因投資市場「混沌不清」，因此投資市場上「暫時休息」。