永豐金：明年起景氣恐連2年下滑 央行啟動預防性升息機率低

美國聯準會持續升息，拉大「台美利差」差距？永豐金首席經濟學家黃蔭基認為，美中貿易戰短期不會落幕，且台灣景氣將首此影響，明年起恐連續兩年下滑，我國中央銀行「預防性升息」機率推估只剩下 25%。

央行第 3 季理監事會議，有理事拋出「預防性升息」的建議，認為萬一碰上全球經濟成長衰退，預防性升息可讓台灣有充分政策空間因應。但黃蔭基認為，美中貿易戰是場長期戰爭，並衍生深井效應、蝴蝶效應與長期效應等三大效應。

黃蔭基解釋，所謂的深井效應，類似當幼童時期遭受到傷害時，這種恐懼將持續延伸到成年，金融市場也是如此，在民粹主義、保守主義與種族主義等事件影響，一旦有風吹草動，市場就有如同驚弓之鳥，並牽動市場走勢變化。

至於蝴蝶效應則是指中美貿易戰衍生的外溢效應，包括外交戰、石油戰、貨幣戰。

另外，長期效應則是指，美中貿易戰不會在短期內落幕，預估起碼會持續 20 至 30 年，儘管貿易戰短期難以休兵，但預估是景氣卻不致於大衰退，「頂多是小雨，但不會有颱風」。

黃蔭基認為，台灣明 (2019)、後(2020) 兩年景氣恐怕比今年還差，屆時央行升息的機率恐將更低。

黃蔭基說，央行升息的指標條件，包括：經濟成長率 3.6%、通貨膨脹 2%，以及景氣燈號紅燈，但目前台灣這三項指標皆未達標，如果只有台美利差擴大的因素，推估央行升息機率不高。