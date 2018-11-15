加密貨幣大崩潰！比特幣跌破 6000 美元關鍵關口

週三 (14 日) 加密貨幣大崩潰！比特幣價格跌破 6000 美元關口，創下 2017 年 10 月以來最低點。

根據 CoinDesk 的數據，全球最大的加密貨幣比特幣達到了今年以來的最低點，跌幅高達 9%，來到 5390 美元的低點。

在今年走跌行情中，比特幣已連續幾個月一直在 6400 美元附近交易，與過往波動行情形成鮮明對比。

比特幣 24 小時價格走勢圖。(圖：Coindesk)

其他加密貨幣表現更差。根據 CoinMarketCap.com 的數據，以太幣下降了 13%，而按市值計算的第三大加密貨幣瑞波幣 (XRP) 下降了 15%。

加密貨幣重挫原因眾說紛紜！市場傳出 Bitcoin Cash 硬分叉、技術性下跌、市場預期心理、美股走跌皆是可能影響加密市場的主因。

BKCM 創始人兼首席執行官 Brian Kelly 表示：「Bitcoin Cash 的不確定性可能刺激了加密價格潰敗。」Bitcoin Cash 在 11 月 15 日的硬分叉之前下跌了 18%。

全球市值第四大的加密貨幣 Bitcoin Cash 先前於官網通告，將於週四 (15) 透過硬分叉升級新的協定，不少交易所將會受到影響，暫停 Bitcoin Cash (BCH) 的交易，台灣部分交易所亦宣布將跟進暫停交易。

分叉代表虛擬幣的區塊鏈體系升級，而經過硬分岔的貨幣，在分岔點之後的交易就跟原先的區塊鏈完全脫鉤，可視為全新的幣種，而本週進行的硬分叉很可能讓 Bitcoin Cash 分裂成兩種不同的加密貨幣。

根據 CoinMarketCap.com 的數據，整個加密貨幣市值在週三 24 小時內蒸發 150 億美元。總市值為 850 億美元，比今年年初下降了 70% 以上。

匯交易經紀商 eToro 高級市場分析師 Mati Greenspan 表示，從技術分析的角度來看，當比特幣跌破 6000 美元時，止損訂單可能會自動生效。

週三蘋果領跌美股，該溢出效應也可能對加密價格構成壓力。Mati Greenspan 表示：「科技股的拋售，可能會對加密市場產生溢出效應。」

其他分析師認為，根據衍生性商品活動，Bitmex 期貨交易價格已跌至 6088 美元，隨著比特幣依然看跌，促使 Bitmex 可能溢出至其他市場。

加上，比特幣缺乏年終反彈的支撐消息，也增添走跌預期。研判過去一個月停滯不前的價格可能不是比特幣今年低點，因此投資者不願意下注年底價格上漲的可能。