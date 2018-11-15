〈脫歐草案達共識〉英國會若批准脫歐協議草案 英鎊可望跳漲8% 上看1.40美元

英國和歐盟就脫歐協議草案達成一致，英鎊後續走勢如何？

先前脫歐協議不明確，英鎊承受很大壓力，但如果英國國會通過該協議，英鎊可望飆漲到 1.35 美元至 1.40 美元的水準。(週三英鎊兌美元匯率在 1.2953 美元)

週二 (13 日) 英國和歐盟官員達成脫歐協議草案，週三 (14 日) 英國首相梅伊宣布重大勝利，內閣已經批准了該協議草案，下一步就是將該協議送至國會批准。

瑞穗利率分析師 Peter Chatwell 表示，在今日獲得內閣批准後，「我認為英鎊兌美元匯率本週結束之前會抵達 1.32 至 1.34 美元。」

然而，Chatwell 認為該協議能否通過國會「令人懷疑。」

「我們非常懷疑，保守黨居少數席次的政府能否讓國會通過這項協議，因為稍早的大選就是一個重大風險。」萬一無法獲國會批准，他預期英鎊年底將跌回 1.25 美元。

靜觀其變

德意志銀行宏觀策略師 Oliver Harvey 週二 (13 日) 表示，「我們仍認為，風險遭低估了，萬一北愛政黨反對該協議，並假設至少 20 位保守黨國會議員反對，那就會需要獲得 22 位工黨議員的支持，才能確保該協議通過，這點在我們看來非常困難。」

然而，分析師認為，倘若該協議草案獲得國會批准，英鎊就會大幅上漲。

Montreal 銀行外匯策略歐洲負責人 Stephen Gallo 表示，「基本上現在環境是這樣，外匯投資者多半會選擇淡化英鎊力道，直到國會確定通過。」

「考慮一切因素，包括目前美元的強勢環境，國會通過 (協議) 的話，應該會讓英鎊兌美元上漲到 1.35 至 1.36 美元。」

下一步？

自英國公投表決脫歐後，英鎊仍有 10% 以上跌幅，儘管本週達成協議草案，接下來還有數個步驟要做，每一個都可能影響英鎊交易。

野村全球外匯策略師 Jordan Rochester 週二 (13 日) 預期，「如果內閣通過，那英鎊可能上漲至 1.325 美元。接下來就是處理潛在的辭職事件，這恐怕會令英鎊感到頭痛。」

但倘若該協議可以通過國會，Rochester 預期英鎊「年底前可以介於 1.35 至 1.40 美元區間。」

Rochester 稱，接下來就是弄懂英國央行 2019 年打算做什麼，「升息可能已經就位，發射只是時間早晚的問題。」倘若明年真的升息，明年底之前英鎊就會上漲到 1.50 美元。